Altın çarşamba gününe böyle başladı!

Altın, ülkekedeki en güvenli yatırım araçları listesinde ilk sıralarda yerini korumaya devam ediyor. Yatırımcılarla beraber vatandaşların da sıklıkla tercih ettiği bir para biriktirme yöntemi olan altın alış ve satış işlemlerinin kura göre değişimi de gün içinde sık sık araştırılan konular arasında yerini alıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları merak ediliyor. İşte 10 Mayıs Çarşamba günü güncel altın fiyatları...

Bugün yatırımcılar ile vatandaşlar, altın fiyatları için gelişen son durumu merak ediyor. İç piyasaya göre şekil alan ve alım gücüne büyük ölçüde etki eden altın fiyatları, ülkedeki yatırım araçları içinde en güvenli liman olmaya devam ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu?

Güncel altın fiyatları;