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Ekonomi Altın bugün ne kadar? 12 Ocak altın fiyatları
Ekonomi

Altın bugün ne kadar? 12 Ocak altın fiyatları

12 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında son durum: Düşecek mi? İşte merak edilen güncel altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2021-01-12 16:55:00 -
Altın bugün ne kadar? 12 Ocak altın fiyatları

Kapalıçarşı’da canlı ve güncel altın fiyatları takip ediliyor. Yeni yıldan itibaren düşüş ivmesini sürdüren gram altın fiyatı bugün 444 TL bandında seyrediyor. Yatırımlarını sarı metal üzerinde değerlendirmek isteyenler rakamların ocak ayı boyunca çizeceği grafiği merak ediliyor.

12 Ocak altın fiyatları

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 445,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 722 lira, Cumhuriyet altını da 2.954 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.859 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksindeki artışla son 4 işlem gününde yaklaşık yüzde 6 değer kaybeden altının ons fiyatının, tepki alımlarının yanı sıra ABD'deki siyasi gerginlik ve teşvik paketi beklentilerinin desteğiyle bugün toparlandığını ifade etti.

Bugün, ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi üyelerinin konuşmaları ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.

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