Altın artacak mı, düşecek mi? Altın uzmanı İslam Memiş tarih verdi!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, yılın son ayında gerçekleştirdiği değerlendirmede gram altının 2023 yılında en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olduğunu vurguladı.

Altın artacak mı, düşecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarında altın alımı veya satımı konusunda tarih vererek önemli açıklamalarda bulundu.

ALTIN ARTACAK MI, DÜŞECEK Mİ?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın fiyatlarına dair konuşması şu şekilde;

Bugün altın ve gümüş fiyatları geriledi çünkü ABD'de tarım dışı istihdam verisi vardı.

Ons altın tarafında 1.995-2.000 dolar aralığında şu saatlerde. Muhtemelen 1.980 dolarda esnek seviyesi var ama ibre yukarı beklentiler o yönde.

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SAVAŞLAR ALTIN PİYASASINI ETKİLEDİ

Ateş çemberinde olan bir bölge olduğu için jeopolitik gerilimlere karşı güvenli liman statüsünde olan bir rezerv paya yatırım yapmayı daha makul görüyorlar.

Ülkelerin altın talebini artırması dolara olan talebi de azaltacaktır.

Aslında dolardan uzaklaşan bir dünyayı göstermiş oluyor harita.

2 bin dolar seviyesinin altındaki rakamlar bir alım fırsatı verebilir. Çünkü 2 bin 350 dolar devamında 2 bin 400 dolar seviyesine kadar bir yükseliş mümkün olabilir.

1.940 – 1.945 lira aralığında bu saatlerde, gram altın 1.970 lira seviyesini görmüştü. Buradan hafif bir geri çekilme yaşanıyor.

ALTIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRACAK

Altın puslu havaları seviyor. Gram altın da 2024 yılında 2.500 – 2.700 TL ve üzerindeki rakamları görebilir. Şu anda trende yukarı. 2024 yılında altının altın çağını yaşayacağını düşünüyorum hem dünyada hem Türkiye'de. Bu düşüşler kalıcı olmaz.