Altın almak isteyenlere çarşamba gününü işaret etti!

Altın fiyatları yükselişini sürdürürken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın almak isteyenler için önemli bir hatırlatma yaptı ve Merkez Bankalarının faiz kararlarına dikkat çekti. Memiş, özellikle çarşamba gününü hatırlattı ve altın alacak olanlara hem tarih hem de rakam verdi: Kâr satışları için Çarşamba sonrasını bekleyeceğim.

İslam Memiş'in "Altın alacaklar buna dikkat etmeli" başlıklı tv100.com'daki yazısı

Küresel piyasalar için yoğun bir hafta olacak.

Piyasalar, merkez bankalarının faiz kararına odaklanacak.

Bu hafta tam 18 merkez bankası faiz kararlarını açıklayacak.

En önemlileri;

- Fed

- TCMB

- Çin

- İngiltere olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD Merkez Bankası (Fed), Çin Merkez Bankası (PBoC) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararlarının daha etkili olacağını göreceğiz.

Angola, Azerbaycan, Brezilya, Esvatini, Endonezya, Güney Afrika, Kosta Rika, Kuzey Makedonya, Moğalistan, Moldova, Norveç, Paraguay, Tayvan, Ukrayna merkez bankaları da faiz kararlarını duyuracak.

Çarşamba akşamı 21:00’de Fed’in faiz kararı, 21:30’da Fed Başkanı Powell’ın basın toplantısında vereceği mesajlar önemli olacak.

Fed’in 25 baz puan faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan faiz indirimi de piyasalarda fiyatlandı.

Perşembe günü TCMB saat 14:00’de faiz kararını açıklayacak.

TCMB’nin faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Geçen hafta piyasalar Fed’in 50 baz puanlık indirim beklentisini satın aldı.

Ondan sebep dolar karşısındaki enstrümanlarda geçen hafta yükselişler gördük.

Para piyasalarında takip edeceğim bant aralıkları şöyle;

Bist100 endeksi:

Yüzde 1,73’lük yükselişle haftayı 9 bin 685 puan seviyesinden tamamladı.

Aylık bazda 10 bin 159 puan seviyesinden düşüş trendine giren BİST100 endeksinin geçen hafta 9 bin 274 puana kadar geriledi.

6 aylık hedefim 12 bin puan seviyesi olduğundan, düşüşleri ilave alım fırsatı olarak görürüm.

Borsa da al-yat döneminin başladığını düşünüyorum.

Bu hafta 9 bin 550-10 bin 50 puan aralığını takip edeceğim

Döviz kurları;

Dolar/TL 33,89 lira, avro/TL 37,60 lira seviyesinden kapanış yapmıştı.

Baskılanma süreci devam ettiğinden düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum.

Dolar/TL de 33,80-34,20, avro/TL de 37,20-38,00 lira aralığını takip edeceğim.

EUR/USD paritesi;

1,1075 seviyesinden kapanış yaptı.

1,09-1,1150 aralığı yine takip edeceğim bant aralığı.

Yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum.

Çarşamba akşamı Powell’ın açıklamasından sonra kâr satışlarını görebiliriz.

Ons altın (xau/usd);

2 bin 578 dolar seviyesinden kapanış yaptı.

2 bin 530 dolar seviyesine kadar Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimini, 2 bin 580 dolar seviyesine kadar Fed’in 50 baz puanlık faiz indirimi fiyatladı.

Aşırı tepki verdiğinden çok dikkat edilmesi gereken bir trend de olduğunu söyleyebilirim.

Fed’in faiz kararına kadar yükseliş isteğini sürdürebilir.

2 bin 586-2 bin 596- 2 bin 606 ve 2 bin 616 dolar seviyeleri gündeme geldi.

Fed’in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarını görmekte fayda var.

Bu hafta geniş bant aralığında dalgalanacak.

Kâr satışları için Çarşamba sonrasını bekleyeceğim.

Bu hafta 2 bin 550-2 bin 616 dolar aralığını takip edeceğim.

Gram altın yatırımcısı, ons altını takip etmeye devam.

Ons nereye, gram oraya.

Gram altın tarafında 2 bin 800-2 bin 900 lira aralığını takip edeceğim.

Ons gümüş (xag/usd);

30,71 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.

Bu hafta yine geniş bant aralığına odaklanmakta fayda var.

Bu hafta 29,20-32,20 dolar aralığını takip edeceğim.

Gram gümüş yatırımcısı yine ons gümüş tarafını takip etmeli.

Ons gümüş nereye, gram gümüş oraya.