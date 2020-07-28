  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Altın alınmalı mı? 28 Temmuz güncel altın fiyatları

Altın alınmalı mı? 28 Temmuz güncel altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Altının ons fiyatı bu hafta içerisinde 2000 doları buldu. Ons fiyatının etkisi gram altını vurdu ve yükselişin devam edeceği düşünülüyor. Peki ama bu fiyatlarda altın alınmalı mı? Gram altın, tam altın, reşat altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç lira? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-28 12:30:00 -
Altın alınmalı mı? 28 Temmuz güncel altın fiyatları

Altın alınmalı mı? Altının ilerleyen süreçlerde yükseleceği düşünülüyor. Ekonomistler, altın fiyatlarının düşmeyeceğini belirterek altın almak isteyenlerin bu dönemde alması gerektiğini vurguluyor. 

GRAM ALTIN

  • 428,44
  • 428,62

22 AYAR BİLEZİK

  • 395,00
  • 398,50

CUMHURİYET ALTINI

  • 2.800,60
  • 2.828,90

YARIM ALTIN

  • 1.400,30
  • 1.419,90

ÇEYREK ALTIN

  • 702,30
  • 710,80

REŞAT ALTIN

  • 2.833,07
  • 2.861,85

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • 391,14
  • 406,26

18 AYAR ALTIN GRAMI

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI

  • 242,03
  • 280,93

Bir önceki günün altın fiyatları için aşağıdaki habere tıklayınız...

27 Temmuz altın fiyatlarındaki son durum! Altında rekor yükseliş
27 Temmuz altın fiyatlarındaki son durum! Altında rekor yükseliş

Ekonomi

27 Temmuz altın fiyatlarındaki son durum! Altında rekor yükseliş

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı