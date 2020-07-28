Altın alınmalı mı? 28 Temmuz güncel altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Altının ons fiyatı bu hafta içerisinde 2000 doları buldu. Ons fiyatının etkisi gram altını vurdu ve yükselişin devam edeceği düşünülüyor. Peki ama bu fiyatlarda altın alınmalı mı? Gram altın, tam altın, reşat altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç lira? İşte detaylar...