Altın alınmalı mı? 28 Temmuz güncel altın fiyatları
Altın alınmalı mı? 28 Temmuz güncel altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Altının ons fiyatı bu hafta içerisinde 2000 doları buldu. Ons fiyatının etkisi gram altını vurdu ve yükselişin devam edeceği düşünülüyor. Peki ama bu fiyatlarda altın alınmalı mı? Gram altın, tam altın, reşat altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç lira? İşte detaylar...
Altın alınmalı mı? Altının ilerleyen süreçlerde yükseleceği düşünülüyor. Ekonomistler, altın fiyatlarının düşmeyeceğini belirterek altın almak isteyenlerin bu dönemde alması gerektiğini vurguluyor.
GRAM ALTIN
- 428,44
- 428,62
22 AYAR BİLEZİK
- 395,00
- 398,50
CUMHURİYET ALTINI
- 2.800,60
- 2.828,90
YARIM ALTIN
- 1.400,30
- 1.419,90
ÇEYREK ALTIN
- 702,30
- 710,80
REŞAT ALTIN
- 2.833,07
- 2.861,85
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 391,14
- 406,26
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 242,03
- 280,93
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