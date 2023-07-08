  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! Net tarih verildi
Ekonomi

Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! Net tarih verildi

Yeniakit Publisher
2023-07-08 15:04:00 -
Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! Net tarih verildi

Döviz ve altın piyasalarındaki artış devam ederken uzman Zafer Ergezen, “Eylül sonrası yılın son çeyreğinde daha pozitif bir ons altın görme eğilimimiz yüksek” dedi.

Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, gram altının bu performansı yılın geri kalanında da korunmasını beklemenin oldukça makul olabileceğini söyledi.

Son dönemde Fed’in bir miktar şahinleşiyor olmasının ons altın fiyatlarında da geri çekilmeye yol açtığını ve destek seviyelerinin test edildiğini söyleyen Ergezen, önemli destek seviyelerine kadar geri gelinerek 1.900 seviyesinin görüldüğünü aktardı.

“DAHA POZİTİF OLMA EĞİLİMİ YÜKSEK”

Bundan sonra düşüş marjlarının azaldığı, yükseliş marjlarının arttığı bir dönem olabileceğini belirten Ergezen, “Bir miktar daha pozitif ve o satış baskısının azaldığı bir ons altın görebiliriz ama ben bir süre daha yatay bant içerisinde kalacağımızı düşünüyorum. Yani aşağıda 1.892-1.900 bandı, yukarıda 1.935 bandında bir süre bu seviyelerde dalgalanan bir ons altın göreceğiniz beklentisindeyim. Sonrasında ise ons altının faiz indirimlerinin konuşulmaya başlanacağı dönemi bekleyeceğini söyleyebiliriz. Ondan sonra ons altında satış baskısının azaldığı ve yavaş yavaş direnç seviyelerinin test edildiğini göreceğimiz bir piyasa olacak. Bu da Eylül sonrası yılın son çeyreğinde daha pozitif bir ons altın görme eğilimimiz yüksek” dedi.

İBB'de salı günü hayat duracak!
İBB'de salı günü hayat duracak!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İBB'de salı günü hayat duracak!

"CHP'ye geri dönecek mi?" Aslı Baykal'dan olay cevap
"CHP'ye geri dönecek mi?" Aslı Baykal'dan olay cevap

Gündem

"CHP'ye geri dönecek mi?" Aslı Baykal'dan olay cevap

Süt, tavuk, içecek, kağıt havlu… Tarım Kredi'de yeni indirim yağmuru
Süt, tavuk, içecek, kağıt havlu… Tarım Kredi'de yeni indirim yağmuru

Ekonomi

Süt, tavuk, içecek, kağıt havlu… Tarım Kredi'de yeni indirim yağmuru

Tanju, Faik'e 24 saat süre verdi: Namussuz, şerefsizsin
Tanju, Faik'e 24 saat süre verdi: Namussuz, şerefsizsin

Gündem

Tanju, Faik'e 24 saat süre verdi: Namussuz, şerefsizsin

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23