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Ekonomi Altın alacaklar dikkat! 'Bunu sakın yapmayın'
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! 'Bunu sakın yapmayın'

Altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Ekonomi uzmanı Faruk Erdem, yatırım yapacak vatandaşlara çarpıcı uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 12:00:00 -
Altın alacaklar dikkat! 'Bunu sakın yapmayın'

 Altındaki hareketliliğe dikkat! Altın ne kadar oldu? Altın nasıl yükseliyor? Fiyat nasıl belirleniyor? Yatırımcılar ne yapmalı? Altın yükselir mi düşer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

İşte madde madde o açıklamalar:

ALTIN NASIL YÜKSELİYOR?

- GÜVENLİ LİMAN ALGISI

- YÜKSELECEK SPEKÜLASYONU

BİZDE FİYAT NASIL BELİRLENİYOR?

- ONS FİYATI DOLAR OLARAK BELİRLENİYOR

- İÇERDE GRAM ALTIN DOLARLA DEĞİŞİYOR

- 1 ONS= 31,10 GRAM

YATIRIMCI NE YAPMALI?

- YATIRIM AMAÇLI ALIRKEN TAKI ALMAYIN

- ZİYNET ALTINDA İŞÇİLİK FARKI OLUR UNUTMAYIN

- BİLDİĞİNİZ ESNAFI SEÇİN İNTERNETTEN ALMAYIN

-FİZİKİ ALTIN ALMADAN BANKALARDA HESAP SAÇABİLİRSİNİZ

- ALIM SATIM ARASINDAKİ FARKI UNUTMAYIN

- TAKI ALIRKEN TSE BELGESİ İSTEYİN

- FATURASIZ ALTIN ALMAYIN

- KREDİ İLE ALTIN ALMAYIN

EVDEKİ ALTINI KORUYUN

- EKONOMİYE KAZANDIRILIRSA, GÜVENCE VE KORUMA KAZANACAK

- ALTIN TEMİNATIYLA KREDİBİLİTE ARTACAK

- ALTIN HESAPTA AYRICA NEMALANACAK

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