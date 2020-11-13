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Ekonomi Altın alacaklar bu habere dikkat! Dev banka tahminini paylaştı
Ekonomi

Altın alacaklar bu habere dikkat! Dev banka tahminini paylaştı

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, son günlerde adeta çakılan altına yönelik tahminini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 14:33:00 -
Altın alacaklar bu habere dikkat! Dev banka tahminini paylaştı

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatının gelecek birkaç ay yatay seyrin ardından ons altında dolarda gerilemeye karşı hedge alımları ile yükselişin süreceğini öngördü.

Değerlendirmede, “2021 yılında para arzında artış hikayesi yakın vadeli faiz oranlarını, her ne kadar uzun vadelilerde daha fazla düşüşte zorlanma olsa da, daha aşağı çekerek altın için destekleyici olur” ifadeleri kullanıldı. Altının yakın vadeli faizlere karşı daha hassas hareket ettiği vurgulandı.

Buna ek olarak büyük gelişen piyasalarda tüketici talebinin arttığı işaretleri bulunduğunun altını çizen kuruluş, bu trendin gelecek yıl da devam edeceğini öngördü. 12 aylık altın hedefinin 2300 dolar olarak sürdüğünü belirtti.

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