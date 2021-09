Altın alacaklar aman dikkat! Uzman isim ‘O fiyattan bile almam’ diyerek uyardı: Tuzak var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararının ardından yükselişe geçen altın fiyatları, yatırımcısının radarında yer alıyor. Altın fiyatlarının gidişatıyla ilgili açıklamalarda bulunan İslam Memiş, ‘’Altın yükselir mi, düşer mi?’’ sorusunu yanıtladı.

Altın ne olur?

Altının bu seviyelerden alımını sağlıklı görmediğini vurgulayan İslam Memiş, 400-450 TL seviyelerindeyken alım yapılması gerektiğine dikkati çekerek, mayıs-haziran aylarına dikkat çektiğini anımsattı.

490 TL’lerin zirve seviyelerin zirve olmadığını aktaran Memiş, haziran ayı içerisinde 535 TL’nin yukarı yönlü kırıldıktan sonra 540-560 TL aralığında oturmak isteyen bir gram altın olabileceğini aktararak, yıllık olarak da daha yüksek görülebileceğini tahmin etti.

Bu kadar aşırı balon oluşmasının dolar tarafında da geçerli olduğunu savunan Memiş, dolar tarafında köpük olduğunu kaydederek, geçen sene yapılan hataların yapılmaması gerektiğini vurguladı. Dolar veya gram altın tarafında köpük oluştuğunu anlatan Memiş, agresif yükselişleri sağlıklı bulmadığını belirtti.

Gram altının 535 TL’lerde bile alım yapmayacağını ve beklemenin daha sağlıklı olduğunu söyleyen Memiş, yükselişin ardından gram altında görülen düşüşün yatırımcıyı tuzağa çekmek olduğunu söyleyerek, bu düşük fiyatlamaların kalmasının çok zor olduğunu ve bundan dolayı da panikle satış pozisyonunun alınmaması gerektiğini ifade etti.

"Panik yapmayın"

Yatırımcılara panik yapmamaları konusunda uyarılarda bulunan Memiş, "Ons altın 1960 dolar seviyesinden 1677 dolar seviyesine sert bir şekilde geriledi. Ancak geçen hafta 1832 dolar seviyesine kadar yükseldiğini de gördük. Demek ki burada her baskılanma, her düşüş yeni bir yükselişin habercisi olacaktır. Sonbaharda enflasyonun etkilerini daha çok hissedeceğiz. Dolayısıyla bu düşük fiyatlamaların kalması çok zor. Bu sebeple panikle satış pozisyonu almamalı. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmek iyidir. Ancak orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurarak bunu yapmak lazım. Benim nazarımda ons ve gram altındaki bu düşüşler orta ve uzun vade için geçerli değildir. Tepki alımlarının da hızlı olacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.