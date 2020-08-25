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Ekonomi Altın
Ekonomi

Altın

Altın’da son durum ne? Türkiye’de altın rezervleri nerelerde? Altın’ın dünya piyasasındaki yeri ne? İşte altın madenine dair merak edilenler…

Yeniakit Publisher
2020-08-25 19:53:00 -
Altın

Altın kelimesi ne anlama geliyor? Altın rengi sarı rengin ve kahverenginin karışımdan oluşan parlak bir renktir. Altın, zenginlik, ihtişam ve refahın yanı sıra ışıltı, ışıltı ve ihtişamla ilişkilendirilen değerli bir metaldir.

Altın rezervleri neden önemlidir?

Altın rezervi, bir ulusal merkez bankası tarafından tutulan altındır ve esas olarak altın standardı dönemlerinde mevduat sahiplerine, banknot sahiplerine (örneğin kağıt para) veya ticaret emsallerine ödeme vaatlerini yerine getirmek için veya ulusal para birimini desteklemek için bir garantidir.

Altın rezervlerinin artıyor olması ne anlama geliyor?

Altın ihraç eden veya altın rezervlerine erişimi olan bir ülke, ülkenin toplam ihracatının değerini artıracağından, altın fiyatları arttığında para biriminin gücünde bir artış görecektir. Diğer bir deyişle, altın fiyatındaki bir artış, bir ticaret fazlası yaratabilir veya bir ticaret açığının telafi edilmesine yardımcı olabilir.

Türkiye’de altın rezervinde son durum ne?

Türkiye’de altın rezervi 14 Ağustos itibarıyla 42,8 milyar dolara çıktı.

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