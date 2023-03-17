Altılı masayı yıkan anket! Resmen eridiler

Türkiye, tarihinin en kritik seçimine gidiyor. Kısa bir sürenin kaldığı Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri yaklaşırken, toplumda da aynı oranda heyecan artmış durumda.

Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına büyük kriz sonrası çıkan altılı masa adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile İyi Parti başta olmak üzere altılı masanın birbirine benzemeyen küçük desteğini arkasına almış gibi görünüyor.

ADA Araştırma, mart ayında 77 ilde gerçekleştirdiği "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" sonuçlarını açıkladı. 7-10 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan ankete toplam 3 bin 121 kişi katıldı. Gelen sonuçlara göre AK Parti oy oranını korurken en yakın rakibiyle arasında büyük oranda fark olduğu görüldü.

Yüzde 40.2 AK Parti'yi tercih etti

Ankete katılan 3 bin 121 kişiden yüzde 40.2’i tercihini AK Parti’den yana kullandı.

CHP yüzde 24,2 ile ikinci sırada, HDP yüzde 9,6 ile üçüncü sırada ve İYİ Parti yüzde 7.2 ile dördüncü sırada yer aldı.

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Araştırmada Yeniden Refah Partisi yüzde 2 ile dikkat çekerken, altılı masa üyeleri Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi yüzde1'i aşamadı.

İşte anket sonuçları:

AK Parti: %40,2

CHP: %24,2

HDP: %9,6

İYİ Parti: 7,2

MHP: %7,1

Yeniden Refah Partisi: %2,0

AK Parti oylarını korudu

ADA Araştırmanın ekim ayında 81 ilde ve 3 bin 29 kişi üzerinde yaptığı anket sonucuna göre seçmenin siyasi tercihi şöyleydi;

AK Parti: %40,2

CHP: %22,6

HDP: %10,7

İYİ Parti: %10,4

MHP: %8,6

Yeniden Refah Partisi: %2,4