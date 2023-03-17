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Altılı Masa'nın ortaklarını kızdıracak sözler! Mansur Yavaş bombayı patlattı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tartışmaları başlatacak bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 22:35:00 -
Altılı Masa'nın ortaklarını kızdıracak sözler! Mansur Yavaş bombayı patlattı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk yayınına katıldı. Yavaş, yeni tartışmaları başlatacak bir açıklamaya imza attı.

Yavaş, "Normalde böyle bir olay son gün oldu. Birkaç saate sıkıştı. Birkaç gün olsaydı biz şunu önerecektik: Madem öyle o zaman Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Sayın Ekrem İmamoğlu ile beni ilan edelim, diğer sayın genel başkanlarımız da milletvekili olsunlar ve partilerinin başında olsunlar. Ben hala doğrusunun o olduğuna inanıyorum. Hem parlamento güçsüzleştirildi deniyor. O zaman genel başkanlarımız milletvekili olup kendi gruplarının başında olmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bir kriz daha mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına rest çekip masayı dağıtmış, daha sonra masaya geri dönmüş, büyük tartışmalar yaşanmıştı.

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