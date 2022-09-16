Altılı masanın miniği de hasetten muzdarip! DEVA Partisi: ‘Konut projesi öngörülemez bir fatura çıkartacak’

Yeni Akit Ankara

“İki günde yapılan rekor başvuru, sosyal konuta muhtaç edilen vatandaşımızın durumuna ışık tutuyor. İktidarın yanlış politikaları sonucunda ülkemizde sosyal yardım alan vatandaş sayısı 12 milyonu geçti” şeklinde tuhaf ifadeler kullanan Avşar şunları söyledi: “Fakat 500 bin konuttan söz ediliyor. Bu, en fazla 2 milyon insanımızın ihtiyacını karşılayabilir. Bu konutları piyango usulüyle bir kesime verip büyük bir kesimi dışarıda bırakmak farklı mağduriyetler oluşturur. Bu, adaletsiz bir sistemdir. İktidarın görevi barınma mağduriyeti yaşayan vatandaşa piyango çektirmek değil, barınma ihtiyacını topyekûn karşılayacak çözümler üretmektir.”

‘Evdeki hesap çarşıya uymayacak’

Projenin ödeme boyutuna da değinen Avşar şöyle devam etti: “Açıklanan pakette 60 bin TL peşinata ek olarak, kalan ödemenin 240 ay boyunca taksitlere bölüneceği yazıyor. Aylık taksitlerinse asgari ücret zammına oranla arttırılacağı yazıyor. Yani TÜİK’in enflasyonuna göre bu da dar gelirli vatandaşımıza öngörülemez bir fatura çıkartacak. Evdeki hesap çarşıya uymayacak, yine mağdur vatandaş olacak.”

‘Seçim öncesi vatandaşın 35 milyar lirasına mı göz diktiniz?’

“Seçim öncesi vatandaştan toplanacak 35 milyar liraya mı göz diktiniz? Eğer öyle ise dürüst olun. ‘Yemeyip içmeyip bize çalışacaksınız, biz koltuklarda rahat oturalım diye kazandığınızı bize vereceksiniz’ deyin. Vatandaşı kandırmayın.”