Altılı Masa'nın iki yüzlülüğü! Hepsi HÜDA PAR'la görüşmüş

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Erdoğan’ı destekleyeceklerini ilan eden HÜDA PAR’a “Hizbullah’ın siyasi uzantısı” diyerek karalama kampanyası başlatan 6’lı koalisyon partilerinin tamamının, yakın zamana kadar HÜDA PAR kurmaylarıyla temas kurduğu kaydedildi.

HÜDA PAR ile; İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi’nin liderler düzeyinde görüşme sağladığı, CHP’nin il başkanı üzerinden temas sağladığı bildirildi.

AKŞENER HÜDA PAR HEYETİNİ AĞIRLADI

Günümüzde ısrarla “Hizbullah” ile anılan HÜDA PAR ile 6’lı koalisyon masasının iki numarası İyi Parti arasında 24 Mart 2021’de üst düzey görüşme gerçekleştirildi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dönemin HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ile bir araya geldi. Gündemdeki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmeye, İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın ile Genel Sekreter Uğur Poyraz da katıldı.

SAADET’TEN HÜDA PAR’A “ORTAK LİSTE” TEKLİFİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklandığı merasime ev sahipliği yapan Saadet Partisi, HÜDA PAR ile yakın ilişki içerisinde. HÜDA PAR kurmaylarıyla sık sık bir araya gelen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son olarak 14 Nisan 2022’de HÜDA PAR’ı ziyaret etti. Gündemdeki konulara dair fikir alışverişinde bulunulduğu açıklanan ziyarette ‘ittifak’ görüşmesinin de yapıldığı öne sürüldü.

Millet İttifakı ortağı Saadet Partisi’nin lideri Karamollaoğlu, daha önceki genel seçimlerde HÜDA PAR’a “ortak liste” teklifi dahi yaptı. Saadet lideri Karamollaoğlu, 10 Mayıs 2018’de yaptığı açıklamada, HÜDA PAR ile ortaklık temaslarına dair, “Şu ana kadarki görüşmelerimizde gündeme gelmedi ama istişarelerimizde gündeme gelebilir. Onlara meyledenlerden isimler de listelerde yer alabilir.” dedi.

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DAVUTOĞLU HÜDA PAR’A GİTTİ

6’lı masa paydaşlarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 23 Aralık 2020’de HÜDA PAR’ı ziyaret etti. Davutoğlu, 10 Haziran 2021’de HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü. İki lider birlikte ortak basın açıklaması düzenledi. Davutoğlu, “Partiler arasındaki diyaloğun, mümkünse ortak anlayışın, işbirliğinin gelişmesi demokrasiyi yaşatan bir unsurdur.” ifadelerini kullandı.

DEVA-HÜDA PAR TEMASI

Millet İttifakı’nın bir diğer ortağı Deva Partisi de HÜDA PAR ile liderler seviyesinde temas kurdu. Demokrasi ve Atılım Partisi (Deva) Genel Başkanı Ali Babacan, 16 Ekim 2020’de dönemin HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Deva Partisi genel merkezinde yapılan görüşme sonrası iki lider basın toplantısında kameralar karşısına geçti.

KAFTANCIOĞLU DA GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet Halk Partisi de HÜDA PAR’la temas kurdu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük ile 17 Mart 2021’de görüştü. Elibüyük, CHP’li Kaftancıoğlu’nun kendisine kahve içme davetinde bulunduğu ve de en kısa zamanda davetine icabet edeceğini açıkladı.