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Gündem Altılı Masa'da liste gerilimi! 9 Nisan krizi kapıda
Gündem

Altılı Masa'da liste gerilimi! 9 Nisan krizi kapıda

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklarken masada liste gerilimi yaşanıyor. CHP'de, vekil listelerinde Gelecek, Saadet ve DEVA'nın adaylarına yer verilmesi ya da bu üç partinin ayrı ittifak halinde seçime girmesi halen tartışılıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 11:52:00 -
Altılı Masa'da liste gerilimi! 9 Nisan krizi kapıda

72 saat süren krizin ardından Meral Akşener, masaya geri dönerken Millet İttifakı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı.

Türkiye, 14 Mayıs'ta seçime giderken Altılı Masa'daki partilerin 9 Nisan'a kadar milletvekili listelerini YSK'ya sunması gerekiyor.

MASADA LİSTE GERİLİMİ

Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek'in durumu ise netlik kazanmadı. Masaki olayı senaryolardan biri üç partinin CHP amblemi altında sandığa gitmesi. Ancak bu durum CHP teşkilatında gerilime neden oldu.

Teşkilatı küstürmek istemeyen CHP yönetimi, iş birliği yapacağı masadaki partilere en az vekil vermenin hesaplarını yapıyor.

İYİ Parti ise seçim yarışına kendi listesi ile katılmayı düşünüyor. Böyle bir durumda liste açısından en rahatı İYİ Parti.
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ÜÇ PARTİ AYRI İTTİFAK HALİNDE SEÇİME GİDEBİLİR

Yeni Şafak'ın aktardığı habere göre; diğer ortaklar arasında ise dirsek temasını devam ettiriyor. CHP'de, vekil listelerinde Gelecek, Saadet ve DEVA'nın adaylarına yer verilmesi ya da bu üç partinin ayrı ittifak halinde seçime girmesi halen tartışılıyor.

TEŞKİLATLARIN TEPKİSİ MERAK KONUSU

Bu partilere CHP listesinde yer verilmesi halinde ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun tam yetki almasına karşın teşkilatların tepkisi merak ediliyor. 9 Nisan'da YSK'ya sunulacak listelerle birlikte CHP tabanında gerilimin artacağı ileri sürülüyor.

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