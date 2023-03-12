'Altılı masa' iddiası: Daha çok istifa olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, DEVA Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz'ın partisinden istifa etmesinin ardından sosyal medya hesabından ses getiren bir paylaşım yaptı.

Turan, "Bizden ayrılan arkadaşlarımızın büyük kısmı, (hesabi ve intikam hırsı olanlar hariç) farklı hayallerle ayrıldı; ama hiçbiri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmayı hayal etmediler. Tabii ki emeklerini / hatıralarını birilerinin şahsi hesapları için heba etmeyecekler. Daha çok istifa olacak" ifadelerini kullandı.

DEVA Partili Murat Kurnaz, Twitter'daki hesabından hesabından bir video yayınlayarak, "Yeni bir siyasi filiz olarak görüp partiye girmiştim. Gelinen noktada kendimi; Sezgin Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala kanadında buldum" ifadeleriyle partisinden istifa ettiğini bildirmişti.