  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şöhretten başı dönen Recep İvedik'in yalanını Kızılay Başkanı suratına çarptı

Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Bankamatik arif neye uğradığını şaşırdı

TPAO, 4 adet petrol arama kararı! Petrol ve doğalgazdan elektrik üretebilecek: ilgili açıklama geldi, belli oldu

İran ve Suudi Arabistan ABD'ye karşı birleşti! 'Bu ABD'nin sonu olacak'

ABD'li banka için analizler yapıldı! Silikon Vadisi iflas etmesinin ardından Etsy, o rakamı geciktirmeye başladı

Saadetli Ümit Çebi’ye tepki! O lidere ‘kemik’ dedi

Bakan Hulusi Akar'dan o iddialara yalanlama: Söz konusu bile olamaz

Ekrem ve elemanlarının 4 yıllık eseri! Kentsel dönüşüme dava üstüne dava

Irak başbakanından büyük öngörüsüzlük ve vizyonsuzluk (!) Türk yapımı hastanenin açılışını yaptı

Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye hadsiz tehdit! Tutmayın küçük enişteyi
Gündem 'Altılı masa' iddiası: Daha çok istifa olacak
Gündem

'Altılı masa' iddiası: Daha çok istifa olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bizden ayrılan arkadaşlarımızın büyük kısmı, (hesabi ve intikam hırsı olanlar hariç) farklı hayallerle ayrıldı; ama hiçbiri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmayı hayal etmediler. Daha çok istifa olacak" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 20:42:00 -
'Altılı masa' iddiası: Daha çok istifa olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, DEVA Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz'ın partisinden istifa etmesinin ardından sosyal medya hesabından ses getiren bir paylaşım yaptı.

Turan, "Bizden ayrılan arkadaşlarımızın büyük kısmı, (hesabi ve intikam hırsı olanlar hariç) farklı hayallerle ayrıldı; ama hiçbiri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmayı hayal etmediler. Tabii ki emeklerini / hatıralarını birilerinin şahsi hesapları için heba etmeyecekler. Daha çok istifa olacak" ifadelerini kullandı.

DEVA Partili Murat Kurnaz, Twitter'daki hesabından hesabından bir video yayınlayarak, "Yeni bir siyasi filiz olarak görüp partiye girmiştim. Gelinen noktada kendimi; Sezgin Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala kanadında buldum" ifadeleriyle partisinden istifa ettiğini bildirmişti.

DEVA Partisi'nde Kılıçdaroğlu isyanı! İstifa etti
DEVA Partisi'nde Kılıçdaroğlu isyanı! İstifa etti

Gündem

DEVA Partisi'nde Kılıçdaroğlu isyanı! İstifa etti
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23