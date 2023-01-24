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Medya Altılı masa bunu nasıl göremez? Yazıklar olsun size
Medya

Altılı masa bunu nasıl göremez? Yazıklar olsun size

FETÖ ve PKK dahil tüm Türkiye düşmanlarının ortak hedefinin Recep Tayyip Erdoğan olmasının rastlantı olamayacağına dikkat çeken Mehmet Barlas, "Peki 6'lı Masa bu ihaneti göremiyor mu?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 19:01:00 -
Altılı masa bunu nasıl göremez? Yazıklar olsun size

FETÖ ve PKK dahil tüm Türkiye düşmanlarının ortak hedefinin Recep Tayyip Erdoğan olmasının rastlantı olamayacağına dikkat çeken Mehmet Barlas, "Peki 6'lı Masa bu ihaneti göremiyor mu?" diye sordu. 

"Erdoğan nefretinin aslında Türkiye nefreti olduğunu anlamayacak kadar da gözleri körleşmiş durumda. Kendi deyimleriyle 'tek adam'ı yok etmek için onlarca 'çapsız ve egosu şişik tek adam'a razılar" ifadelerini kullanan Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"İsveç'te Erdoğan'ın maketinin asılmasının, posterinin çiğnenmesinin, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakan insan müsveddesinin Erdoğan'ı da hedef almasının, İsveç'te yayın yapan Flamman Dergisi'nin Erdoğan'a hakaret yarışması düzenlemesinin normal bir durum olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bunların Erdoğan'ın şahsına yapılan saldırılar olduğunu mu zannediyorsunuz? Tekrar ediyorum, "Erdoğan düşmanlığı" aslında "Türkiye düşmanlığı"dır.

FETÖ ve PKK dahil tüm Türkiye düşmanlarının ortak hedefinin Recep Tayyip Erdoğan olması rastlantı olabilir mi? Peki 6'lı Masa bu ihaneti göremiyor mu? Erdoğan nefretinin aslında Türkiye nefreti olduğunu anlamayacak kadar da gözleri körleşmiş durumda. Kendi deyimleriyle "tek adam"ı yok etmek için onlarca "çapsız ve egosu şişik tek adam"a razılar.

Bu arada ülke parçalansa, teröristler ülkeyi sarsa, Türkiye stratejik olarak çukura düşse hiçbirinin umurunda değil. Ukrayna gibi olmayı şaka zannediyorlar. Küresel çetenin vekâlet savaşçısı olmanın ne kadar tehlikeli olduğunu idrak edememişler.

Allah hepsine akıl fikir versin."

 

 

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