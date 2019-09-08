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Altıeylül’de çocuklar yarıştı

Balıkesir’in Altıeylül Belediyesi Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında İsmail Akçay Pisti’nde ‘Balıkesir’in Enleri Çocuk Atletizmi Şenlikleri’ yapıldı.

08 Eylül 2019 Pazar 08:28
Altıeylül’de çocuklar yarıştı

Balıkesir’in Altıeylül Belediyesi Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında İsmail Akçay Pisti’nde ‘Balıkesir’in Enleri Çocuk Atletizmi Şenlikleri’ yapıldı. Atletizm şenliğine 250 çocuk katıldı.


Altıeylül Belediyesi tarafından organize edilen 11. İsmail Akçay Yol Koşusu öncesinde Balıkesir’in Enleri Çocuk Atletizm Şenlikleri yapıldı. Haldun Domaç, Nevzat Ayaz gibi ünlü spor adamlarının da misafir olarak katıldığı Çocuk Atletizm Şenliği’nde Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı bir açılış konuşması yaptı. Geleceğimizin teminatı çocuklar için, yerel yönetimler olarak ellerinden gelen desteği vermeye gayret ettiklerini belirten Avcı sözlerine şu şekilde devam etti; “İsmail Akçay abimiz gibi değerlerimizi genç nesillere tanıtalım ki gençlerimiz milli değerlerimize sahip çıksın, onları örnek alsın. Biliyoruz ki,teknoloji bağımlılığından kurtulan, geleceğe umutla bakan,ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller ancak sporla mümkün. Bu vesile ile bu yıl Balıkesir’in Enleri Çocuk Atletizm Şenlikleri düzenliyoruz. İsmail Akçay Yol Koşusu öncesinde düzenlediğimiz bu etkinlikte Türkiye Atletizm Federasyonu yetkilileri ile de istişare ederek, genel klasmanda ilk 6 ya giren kadın ve erkek sporcular ile; erkeklerde 14 yaş, kadınlarda 10 yaş kategorisinde başarı elde edenler olmak üzere atletlerimize ödüller vereceğiz. Çocuk Atletizmi dalında En uzun koşan, En hızlı koşan, En uzağa atan, En uzağa atlayan yarışmalarında dereceye giren ilk üç kız ve erkek çocuklarımıza ödüller vereceğiz. Çocuk atletizminde 3 ayrı yaş kategorisinde toplam 72 çocuğumuza ödül vermiş olacağız” dedi.


İsmail Akçay Atletizm Pisti’nde gerçekleşen koşuda 99 kız, 151 erkek 250 çocuk yarıştı. Ayrıca bu yıl ilk olarak İl Sağlık Müdürlüğü’nün gözetiminde Bebek Emekleme yarışması düzenlendi. 6 bebeğin katıldığı emekleme yarışması renkli görüntülere sahne olurken ‘ilk 6 ay sadece anne sütü’ vurgusu yapıldı. Balıkesir’in Enleri Çocuk Atletizmi’nde derece alan çocuklara 8 Eylül Pazar günü koşulacak İsmail Akçay Yol Koşusu sonrasında ödülleri takdim edilecek.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 08:28
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