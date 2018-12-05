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Altıeylül adayı Mesut Eray’dan Akit’e ziyaret

Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan Aday Adayı Mesut Eray, Akit Medya Grubu'nun Küçükçekmece'de bulunan genel merkezine nezaket ziyaretinde bulundu.

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:49
Altıeylül adayı Mesut Eray’dan Akit’e ziyaret

Haber Merkezi

Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan Aday Adayı Mesut Eray, Akit’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu ile görüşen Mesut Eray, Altıeylül’ün gelişip kalkınması için gerçekleştireceği projelerden bahsetti. Akit Medya Grubu Genel Merkezi’nde sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Mesut Eray, AK Parti çatısı altında gönül belediyeciliği yürüteceklerini söyledi. Altıeylül ilçesinde istihdam alanlarının oluşturulması için oda başkanlıkları ve OSB yönetimi ile koordineli çalışacaklarını kaydeden Eray, belediye olarak kamu kurumlarıyla uyumlu çalışarak projeler üreteceklerini belirtti.

Mesut Eray kimdir

Hâlihazırda Altıeylül ilçesinde Meclis Üyeliği görevini sürdüren Mesut Eray, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli bir albay. Altay tanklarının ilk proje ekibinde yer alan Mesut Eray, 23 yıl hizmet ürettiği TSK’dan 2013’te emekli oldu. Balıkeslr Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yapan Mesut Eray aynı zamanda Balıkesirspor Kongre Üyesi. 49 yaşındaki Eray, geçmiş yıllarda Balıkesir Belediye Başkan Yardımcılığı da yapmıştı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:49
  1. Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan Aday Adayı Mesut Eray
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  8. Meclis Üyeliği
  9. Türk Silahlı Kuvvetleri
  10. Altay tankları
  11. TSK
  12. Balıkeslr Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
  13. Balıkesir Belediye Başkan Yardımcılığı

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