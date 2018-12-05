Altıeylül adayı Mesut Eray’dan Akit’e ziyaret

Haber Merkezi

Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan Aday Adayı Mesut Eray, Akit’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu ile görüşen Mesut Eray, Altıeylül’ün gelişip kalkınması için gerçekleştireceği projelerden bahsetti. Akit Medya Grubu Genel Merkezi’nde sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Mesut Eray, AK Parti çatısı altında gönül belediyeciliği yürüteceklerini söyledi. Altıeylül ilçesinde istihdam alanlarının oluşturulması için oda başkanlıkları ve OSB yönetimi ile koordineli çalışacaklarını kaydeden Eray, belediye olarak kamu kurumlarıyla uyumlu çalışarak projeler üreteceklerini belirtti.

Mesut Eray kimdir

Hâlihazırda Altıeylül ilçesinde Meclis Üyeliği görevini sürdüren Mesut Eray, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli bir albay. Altay tanklarının ilk proje ekibinde yer alan Mesut Eray, 23 yıl hizmet ürettiği TSK’dan 2013’te emekli oldu. Balıkeslr Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yapan Mesut Eray aynı zamanda Balıkesirspor Kongre Üyesi. 49 yaşındaki Eray, geçmiş yıllarda Balıkesir Belediye Başkan Yardımcılığı da yapmıştı.