Altaylı'nın 'araç israfı' yalanına Topbaş'tan cevap!

Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı, araç israfı iddialarıyla ilgili kaleme aldığı köşe yazısında, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı hedef almıştı.

Belediyede israf iddialarını ispatlayabilecek bir delilin bulunamadığı anlaşılan ve zorlama yorumların ortaya atıldığı yazıda Altaylı, Topbaş'ın da eskort araçlarla gezdiğini öne sürmüştü. Altaylı, "Allah var, sonradan görme diyemeyeceğimiz Kadir Topbaş bile önde arkada sıra sıra eskort, jammerlı güvenlik araçları falan derken 7-8 araçtan azıyla gezmezdi" ifadelerini kullanmıştı.

Kadir Topbaş'tan yalanlama

Kadir Topbaş ise, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Topbaş, yaptığı açıklamada, bu iddiaların hiçbir şekilde doğru olmadığını, sadece şehir içi ziyaretlerinde 1 tane eskort ve koruma aracı kullandığını ve bu araçların hiçbir şekilde lüks olmadığını ve bunun da mevzuatın zorunlu kıldığı bir durum olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber7