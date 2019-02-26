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Altaylı: Yeni parti için patent başvurusu yapıldı, amblemi çakma

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Türkiye siyasetine bomba gibi düşen yeni parti iddialarıyla bilgiler verdi. Altaylı, adı 'Umut Partisi' olacak olan yeni siyasi oluşum içinTürk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldığını ve partinin ambleminin dört yapraklı yonca olduğunu ileri sürdü. Altaylı, "Birileri siyasi ortamı trollüyor" yorumunda bulundu.

26 Şubat 2019 Salı 14:16
Altaylı: Yeni parti için patent başvurusu yapıldı, amblemi çakma

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Bilmece bildirmece, tweetler silinmece" başlığıyla yayımlanan bugünkü yazısında dün yayın hayatına başlayan yenibirparti.org adlı internet sitesinin beraberinde getirdiği tartışmaları değerlendirdi.

Altaylı, 'Umut Partisi' için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldığını aktardı. Altaylı, partinin ambleminin dört yapraklı yonca olduğunu yazdı.

Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!

Daha önce "Davutoğlu'nun partisi hazır, pek yakında geliyor, Babacan ise beklemede" diye yazdığını hatırlatan Altaylı, dün yenibirparti.org'un Twitter hesabının 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ı takip ettiğini hatırlattı.

"Hesap silindi"

Bu hesabın daha sonra silindiğini belirten Altaylı, şöyle devam etti:

"Hayırdır inşallah.

Bu arada bir de logo var.

Dört yapraklı bir yonca.

Sanki siyasetteki dört eğilimi temsil ettiği tahmin edilen bir logo, aynı zamanda da şans sembolü.

Ama Logo bir miktar 'araklama'.

Hafiften değil, bayağı bayağı Garanti Bankası'nı andırıyor.

Muhtemelen partinin kurucuları iktidarı 'garanti' görüyorlar.

Ve enteresan bir durum daha var.

Türk Patent ve Marka Kurumu'na patent ve marka başvurusu yapılmış.

Başvuru numarası 2019/11560.

Dört yapraklı yonca logolu bir parti için.

Adı 'Umut Partisi'

Onun da amblemi dört yapraklı bir yonca. Ancak 'Yenibirparti' adlı internet sitesindeki logodan farklı bir dört yapraklı yonca.

Sanki birileri Türkiye'deki siyasi ortamı trollüyor gibi bir hal var ortada.

İlgiyle takip ediyoruz.

Hayırlısı bakalım."

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:16
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