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Altay’ın gençleri Ümit Yavuz’a emanet

Spor Toto 1.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:15
Altay’ın gençleri Ümit Yavuz’a emanet

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’da, Akademi Ligleri Kaleci Departmanı Sorumluluğu’na Ümit Yavuz getirildi.


Altyapı atağını sürdüren Altay’da, geçen sezon Menemen Belediyespor’da görev yapan ve TFF 2. Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayan Ümit Yavuz, kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı, Altyapı Direktörü Mahmut Gözüaçık ile attı. 43 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyla birlikte 3 antrenör daha işbaşı yapacak. Yavuz’un yardımcılığını ise Deniz Akbaş üstlenecek. İmza töreninde konuşan Antrenör Ümit Yavuz, Altay’ın ülke futbolunun önemli camialarından biri olduğunu ve böylesine büyük bir ailede görev almaktan mutluluk duyacağını belirtti. Yavuz, “Geçen sezon Menemen Belediyespor 1. Lig’e yükselirken, U-19 Takımı da Türkiye şampiyonu oldu. İnşallah aynı güzel duyguları büyük Altay’da da yaşarım. Bunun için ben ve ekibim üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getireceğiz” dedi.


Futbol hayatına 1993 yılında Bayraklı Belediyespor’da başlayan Yavuz, 1997’de Fethiyespor’da profesyonel oldu. 2000-2001 sezonunda Menemen Belediyespor’da şampiyonluk yaşayan Yavuz, 2002-2003 sezonunda Altınordu’nun tekrar profesyonel lige dönüşünde büyük pay sahibi oldu. Ümit Yavuz ayrıca Tekel, Foça Belediyespor, Bergama ve Yeşilova’da da şampiyonluk sevinci yaşadı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:15
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