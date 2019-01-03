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Altay'da 3 transfer birden

İzmir temsilcisi, Merter Yüce, Andreas Tatos ve Oğuz Han Aynalı'yı kadrosuna dahil etti

03 Ocak 2019 Perşembe 11:58
Altay'da 3 transfer birden

1. Lig ekiplerinden Altay, Merter Yüce, Andreas Tatos ve Oğuz Han Aynalı'yı renklerine kattı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Merter Yüce, Andreas Tatos ve Oğuz Han Aynalı ile anlaşıldığı, futbolcularla 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Futbola Altay'da başlayan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Merter Yüce, 2004-2005'te siyah-beyazlı ekipte profesyonel oldu. Merter Yüce daha sonra Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Giresunspor, Kardemir Karabükspor, Akhisarspor ve Bursaspor'da mücadele etti. Sezon başında Fatih Karagümrük'le sözleşme imzalayan tecrübeli oyuncu, hiç forma giymeden takımdan ayrılmıştı.

2017-2018 sezonunda Tetiş Yapı Elazığspor'a transfer olan Yunan orta saha Andreas Tatos ise takımıyla çıktığı 39 maçta 10 gole imza attı.

Danimarka doğumlu 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oğuz Han Aynaoğlu, Türkiye'de Bursaspor, Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor ve Adanaspor'da mücadele etti.

Öte yandan Altay'ın, MKE Ankaragücü'nden Anton Putsila ile de görüştüğü bildirildi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:58
  1. Karabük
  2. Rize
  3. Kayseri
  4. Giresun
  5. Elazığ
  6. Bursa
  7. Ankara
  8. Adana
  9. Altay
  10. Andreas Tatos
  11. Futbol
  12. Merter Yüce
  13. Oğuz Han Aynalı
  14. transfer

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