  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Altay tankında kritik gelişme! Tarih belli oldu
Teknoloji

Altay tankında kritik gelişme! Tarih belli oldu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Altay tankının yerli motoru için ilk ateşleme faaliyetinin 2021 yılı içerisinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 16:32:00 -
Altay tankında kritik gelişme! Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nda, Prof. Dr. İsmail Demir liderliğinde kurumun 2020 yılı faaliyetlerinin anlatıldığı toplantı düzenledi. Toplantı esnasında Başkan Demir tarafından yapılan açıklamada, Altay Ana Muharebe Tankı için BMC POWER tarafından geliştirilen Yerli Güç Grubu BATU’nun ilk ateşlemesinin, 2021 yılı içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Altay Ana Muharebe Tankı için Güç Grubu Geliştirilmesi (BATU) Projesi Sözleşmesi, 13 Haziran 2018 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı’nda imzalanmıştı. BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan sözleşme kapsamında güç grubu, BMC POWER tarafından geliştirilecek.

Altay Ana Muharebe Tankı, halihazırda Alman menşeli MTU MT883 motoru ile RENK HSWL 295 transmisyonundan oluşan güç grubunu kullanmakta. Almanya’nın güç grubu ile ilgili ambargosundan ötürü Altay Tankı, henüz seri üretime geçemedi.

Bilindiği üzere Altay Ana Muharebe Tankı seri üretim sözleşmesi, 9 Kasım 2018 tarihinde, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile BMC Otomotiv arasında imzalanmıştı. İmzalanan anlaşma kapsamında BMC ilk aşamada, 40 adet ALTAY-T1 ve 210 adet ALTAY-T2 olmak üzere toplam 250 adet ALTAY tankının üretimini gerçekleştirecekti.

Proje kapsamında; ilk seri üretim tank, T0+24’üncü ayda teslim edilecek ve ALTAY-T1 teslimatları T0+39’uncu ayda bitirilecekti. Bununla birlikte, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in direktifleri doğrultusunda sözleşme kapsamında olmayan bir adet ALTAY-T1 konfigürasyonundaki tanıtım tankının, T0+18’inci ayda tamamlanması kararlaştırılmıştı. İlk Altay-T2 tankı ise T0+49’uncu ayda teslim edilecek ve T0+87’nci ayda 250 adet tankın teslimatları tamamlanacaktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ankara'da korkutan deprem!
Gündem

Ankara'da korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden açıklanan bilgiye göre Ankara'da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kılıçdaroğlu 10 seçim yenilgisinden sonra anladı: Mitinglerin gereksiz olduğunu gördüm
Siyaset

Kılıçdaroğlu 10 seçim yenilgisinden sonra anladı: Mitinglerin gereksiz olduğunu gördüm

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu katıldığı bir programda, "Referandumdan sonra mitinglerin ne kadar gereksiz olduğunu gördüm" açıklamasın..
Dünyaca ünlü isimden Türkiye kararı!
Dünya

Dünyaca ünlü isimden Türkiye kararı!

Antalya'da 1.8 milyar TL'ye inşa edilen EXPO alanı dev bir film platosuna dönüştürülerek Hollywood'a rakip oluyor. Yönetmen Guy Ritchie ve ü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay