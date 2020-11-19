Altay tankında kritik gelişme! Harekete geçildi

Türk tedarik ve askeri yetkililerin yanı sıra özel bir üreticiden gelen ekipler, ilk yerli yeni nesil ana muharebe tankının üretim programı için Güney Koreli bir şirketle görüşüyorlar.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan bir yetkili, “Bu program, motor, şanzıman ve zırh gibi önemli bileşenlere erişimin başarısız olması nedeniyle büyük gecikmelerle karşılaştı. Seri üretime başlama tarihi verebilecek durumda değilim. Tek bildiğim, onu ilerletmek için çok uğraştığımız.” dedi.

Altay programı hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre BMC, Altay tankında eksik yabancı teknoloji sorunlarını çözmek için Hyundai Rotem ile görüşüyor. Güney Koreli şirket daha önce İstanbul, Ankara ve Adana’da toplu taşıma ve boğaz geçiş sistemleri, İstanbul ve İzmir’de hafif raylı sistemler inşa etti.

Kaynak, verdiği demeçte, “Görüşmelerimizin, seri üretim döngüsünde kullanacağımız [motor ve şanzıman] güç paketi ile ilgili sorunları sonunda çözeceğini umuyoruz. Hangi yöne gittiğimizi bilmeden önce muhtemelen birkaç ay sürecek görüşmelerden bahsediyoruz.” dedi.

Yetkili, BMC’nin Hyundai Rotem aracılığıyla iki Güney Kore savunma üreticisiyle dolaylı görüşmelerde bulunduğunu da sözlerine ekledi:

Motor üreticisi Doosan ve otomatik şanzımanlar üreten S&T Dynamics.

Yetkili, ”Doosan-S & T güç paketi eğer farklılıkları ve lisans sorunlarını çözebilirsek Altay’a güç sağlayacaktır.” dedi.

Güney Kore, K2 Black Panther tankının seri üretim programında benzer sorunlar yaşadı. Ordu tarafından konuşlandırılması, motor ve şanzımanla ilgili sorunlar nedeniyle gecikmelerle karşılaştı. İlk 100 birim Doosan’ın 1.500 beygir gücünde bir motoru ve bir S&T Dynamics otomatik şanzımanı ile inşa edildi. İkinci bir sözleşme kapsamında, tanklar 2016’nın sonlarında teslim edilmeye başlandı ancak, S&T Dynamics’in şanzımanın dayanıklılık testlerinde başarısız olmasından sonra, Güney Kore Savunma Edinme Programı İdaresi, ikinci partiye yerel olarak geliştirilen motor ve Alman RENK şanzımanının güç sağlamasına karar verdi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Londra merkezli bir Türkiye uzmanı, “Türkler kanıtlanmış bir motoru ve arızalı bir şanzımanı nasıl kullanacak göreceğiz.” dedi.

Türkiye, Altay’a Alman MTU motoru ve RENK şanzımanı ile güç vermeyi umarken, son birkaç yıldır Türkiye’ye uygulanan silah ambargosu nedeniyle Alman üreticilerle görüşmeler başarısız oldu. Almanya, Suriye’ye müdahalesi sebebiyle Türkiye’ye ihracatını sınırlamıştı.

Altay’ın zırhıyla da ilgili benzer bir sorun mevcut. Türkiye, 40 birimlik bir başlangıç serisinin ardından bir Fransız zırh çözümünün devam edeceğini umuyordu. Ancak Kıbrıs açıklarındaki hidrokarbon aramaları nedeniyle son zamanlarda yaşanan siyasi gerginlik bunu tehlikeye attı. Altay programı hakkında bilgi sahibi olan kaynak, zırhın artık bir kamu-özel ortaklığı altında yerel olarak üretileceğini söyledi.

Altay tankı projesi

ALTAY Projesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından prototip üretimi için görevlendirilen OTOKAR’ın ana yükleniciliğinde başladı. Daha sonra gerçekleştirilen seri üretim ihalesini BMC kazandı ve seri üretim süreci BMC’nin ana yükleniciliğinde gerçekleşecek.

ALTAY tankı, 3+ nesil bir tank olarak en son teknolojilerle donatılmakta ve 21. yüzyılın modern orduları için gerekli her türlü taktik yeteneği sağlayacak şekilde geliştirilmektedir.

ALTAY’ın yeni jenerasyon diğer tanklara göre en büyük avantajlarından biri, konsept tasarım aşamasından itibaren bugünün ve geleceğin görev şartları ve tehditleri göz önünde bulundurularak tasarlanmasıdır. ALTAY, kusursuz hareket kabiliyeti, üstün ateş gücü ve beka özelliklerin ile geleceğin muharebe sahasının en kritik unsurlarından biri olacaktır.

ALTAY, her türlü arazi şartları ve iklim koşullarında en zorlu testlere tabi tutulmakta ve üstün bir performans sergilemektedir. Bunlara ek olarak, Entegre Lojistik Destek unsurlarının, ALTAY’ın tasarım ve geliştirme sürecinin ilk aşamasından itibaren uygulanması, hizmet süresi boyunca ALTAY’a büyük avantaj sağlayacaktır. ALTAY yeni nesil tanklar arasında dünyanın en gelişmiş ana muharebe tanklarından biri olacaktır.

ALTAY’ın üzerinde ana silah olarak, STANAG 4385’e uyumlu her türlü mühimmatı atabilen 120 mm’lik 55 kalibre top bulunmaktadır. ALTAY’ın yeni nesil atış kontrol sistemi, hareket halindeki hedefleri de yüksek isabet oranıyla vurabilmesine imkân sağlamaktadır. Ayrıca ALTAY tankı, meskûn mahal ve ateş destek ihtiyaçlarına yönelik olarak uzaktan kumandalı silahsistemi (12.7 / 7.62 mm Makinalı Tüfek ve 40 mm Bombaatar) ve 7.62 mm kule makinalı tüfeğine de sahiptir.

ALTAY tankında, her türlü KE ve CE tehdide karşı tankıkorumak üzere tasarlanan modüler kompozit/reaktif zırhlar ve mürettebatın Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer(KBRN) tehditlerin bulunduğu ortamlarda görev yapmasına olanak sağlayan sistemler mevcuttur. Yaşam Destek Sistemi, İlave Mayın Koruma Kiti, Yardımcı Güç Grubu, Lazer Uyarı Sistemi, 360° Durumsal Farkındalık Sistemi ALTAY’ın bekasına katkı sağlayan önemli unsurlardan bazılarıdır.

ALTAY’ın yüksek teknoloji ürünü yeni nesil komuta kontrol sistemi, muharebe sahasındaki taktik-lojistik durum bilgisinin, emir, mesaj ve alarmların; tüm muharebe unsurlarının kullanımına uygun olarak üretilmesi, işlenmesi ve dağıtılması fonksiyonlarını en etkin şekilde yerine getirmektedir.