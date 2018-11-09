Altay tankında işlem tamam! İmzalar atıldı
Türkiye'nin yerli ve milli savunma alanında attığı dev adımlara bir yenisi daha eklendi. Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC, Altay tankının seri üretim için anlaşma imzaladı.09 Kasım 2018 Cuma 15:09
Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC ile arasında seri üretime ilişkin imzalar atıldı.
Bu imza ile birlikte BMC, 250 adetlik tankın üretiminde çalışmaya başlayacak.
Bugüne kadar yapılan açıklamalara göre seri üretim hattından ilk tank 18 ay sonra çıkacak.
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