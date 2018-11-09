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Altay tankında işlem tamam! İmzalar atıldı

Türkiye'nin yerli ve milli savunma alanında attığı dev adımlara bir yenisi daha eklendi. Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC, Altay tankının seri üretim için anlaşma imzaladı.

09 Kasım 2018 Cuma 15:09
Altay tankında işlem tamam! İmzalar atıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC ile arasında seri üretime ilişkin imzalar atıldı.

Bu imza ile birlikte BMC, 250 adetlik tankın üretiminde çalışmaya başlayacak.

Bugüne kadar yapılan açıklamalara göre seri üretim hattından ilk tank 18 ay sonra çıkacak.

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 15:09
  1. Altay
  2. Altay tankı
  3. Savunma Sanayii Başkanlığı
  4. BMC

YORUM YAZ

  • VatandaşVatandaş35 dk önce
    Devletten alınan milyar dolarlar ile devletin fabrikası Sakarya tank palette üretilmez sanırım Hem teşvik hem devletin hazır fabrikası bu büyük ve ayıp bir ayrıcalık olur
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