"Altay Tankı"na dost ülkeden sürpriz motor teklifi

Ukrayna, Altay ana muharebe tankında ve T-155 Fırtına obüsünde kullanılmak üzere Türkiye’ye motor teklifi sunuyor. Ukrayna tarafından sunulabileceği ifade edilen motorların Kharkiv 6TD-2 ve 6TD-4 motorları olduğu belirtiliyor. Motorlar, Ukrayna devlet teşebbüsü UkrOboronProm’un bir parçası olan Malyshev Fabrikası tarafından üretiliyor.

Malyshev Fabrikası’ndan Genel Tasarımcı Yegor Ovcharov’a göre, 1200 HP kapasiteli 6TD-2 motoru, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen T-155 Fırtına obüsünün yeni bir versiyonunda kullanılabilir. 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşen IDEF 2021 fuarında da sergilendiği belirtilen 6TD-2 motoru, halihazırda Pakistan’ın Al-Khalid, Tayland’ın "Oplot" ve Ukrayna’nın T-84 ana muharebe tanklarında kullanılıyor.

Genel Tasarımcı Yegor Ovcharov, IDEF 2021’de Turdef ile gerçekleştirdiği röportajda, Türkiye tarafının 6TD-4 (1500 HP) motorunun tüm teknik özellikleriyle ilgili bilgileri aldığını ve ortak bir proje için karar verme sürecinde olduğunu belirtti. Altay tankında kullanılabileceği ifade edilen söz konusu motor, fuarda sergilenmedi. Ovcharov, röportajda, 6TD-4’ün Altay’a montajında herhangi bir özel teknik sorun görmediğini kaydetti.

Defense Express tarafından yapılan haberde, Altay ana muharebe tankını ve T-155 Fırtına obüsünü Ukrayna motorlarıyla donatma fikrinin uzun süredir görüşüldüğü belirtiliyor. Ukrayna motorlarının düşünülmesinin ana nedenininse, her iki platformda kullanılması planlanan Alman motorları için üretici MTU firmasının uyguladığı ambargo olduğu ifade ediliyor.

2018 yılında, T-155 Fırtına obüsü için Ukrayna’dan motor siparişi verildi. Ukraynalı yetkililer ve Ukrayna Savunma Sanayii çatı şirketi UkrOboronProm’la görüşmeler yapan MKEK, "ihracat kısıtlaması olmayacak" taahhüttü alınca, bu ülkeden 20 adet motor siparişi vermişti.