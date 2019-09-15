0553 313 94 23

Altay seriye bağladı

TFF 1.

15 Eylül 2019 Pazar 12:22
Altay seriye bağladı

TFF 1. Lig’de deplasmanda Boluspor’u deviren Altay, sezonun ilk üst üste galibiyetine imza attı. Siyah-beyazlılar, yenilmezlik serisini de 3 maça çıkardı.


Sezona Ümraniyespor mağlubiyetiyle başlayan ancak ardından toparlanan Altay, deplasmanda Boluspor’u da devirmeyi başardı. Rakibini 2-0’la geçen siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez dış sahada kazanırken, üst üste 2. galibiyetini de aldı. Sait Karafırtınalar’ın öğrencileri, ligin 3. haftasında Balıkesirspor’u Abdülkerim attığı golle mağlup etmeyi başarmıştı. Ligde üst üste 2. kez kazanan siyah-beyazlılar, yenilmezlik serisini de 3 maça çıkardı. Boluspor önünde baştan sona üstün bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Çok pozisyon bulduk. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik skor daha farklı olabilirdi. Galibiyetle döndüğümüz için çok mutluyuz" dedi.



Tatos siftah yaptı


Boluspor karşısında 50. dakikada fileleri havalandıran Altay’ın Yunan yıldızı Andreas Tatos, bu sezon ilk golünü kaydetti. Geçen sezon devre arasında Elazığspor’dan gelen deneyimli orta saha oyuncusu bu sezonun siftahını Bolu’da yaparken, karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Putsila ise bu sezon gol sayısını 2’ye çıkardı. Tecrübeli oyuncu bu sezon 2-2 sona eren İstanbulspor karşılaşmasında da fileleri havalandırmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 12:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB açıkladı! S-400'de ikinci intikal de tamamlandı
    1. MSB açıkladı! S-400'de ikinci intikal..
    2. MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava..
    3. Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı kadrosu..
    4. Babaannesini bıçakladı, polise gitti!
    5. Para badmintoncular, Tayland'da..
    6. Emre'siz Fenerbahçe, Alanyaspor'a..
    7. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    8. Galatasaray'dan birlik mesajı
    9. Sadakataşı Derneği aralıksız..
    10. Teknofest 2019 ne zaman başlıyor?..
    11. Yaralı teröriste ilk yardım..
    12. ‘Allah’a, O’nu görüyormuşçasına ibâdet..
    13. Rahime anneden PKK'lı hainlere mesaj:..
    14. Özel sporcular havuza giriyor
    15. Kütahya’da orman yangını
    16. "Koleksiyonların kamusal birikimler..
    17. Rus yapımı Su-35 savaş uçağı..
    18. Babaannesini öldüren genç polise..
    19. İnfak’tan ne anlıyoruz?
    20. Alfa Romeo'nun efsane yarış modeli 33..
    21. Kartal’da marketten silahlı gasbın..
    22. Galatasaray camiası kahvaltıda..
    23. Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası..
    24. Bakü'nün kurtuluşunun 101. yıl dönümü
    25. Egeli yaş meyve sebze ihracatçıları,..
    26. AK Parti’den esnafa ziyaret
    27. Meksika'da poşetlenmiş insan..
    28. Başakşehir Roma maçını şifresiz veren..
    29. Din ve ekonomi
    30. Giresun’a Tayvanlı gelin
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    “Feyzioğlu’nun eşi kapandı, bakalım hangi bakanlık verilecek” mesajına sert tepki!
    “Feyzioğlu’nun eşi kapandı, bakalım hangi bakanlık verilecek” mesajına sert tepki!