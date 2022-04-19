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Spor Altay Bayındır'ın sırrı o şişede!
Spor

Altay Bayındır'ın sırrı o şişede!

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Göztepe maçında yaptığı kurtarışlarla oldukça dikkat çekmiş ve taraftarlarının büyük beğenisini toplamıştı. Başarılı kalecisinin sırrı su şişesiyle ortaya çıktı...

Yeniakit Publisher
2022-04-19 10:35:00 -
Altay Bayındır'ın sırrı o şişede!

 

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Göztepe maçında yaptığı kurtarışlarla oldukça dikkat çekmiş ve taraftarlarının büyük beğenisini toplamıştı. Başarılı kalecisinin sırrı su şişesiyle ortaya çıktı...

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi Serdar Aziz ile Arda Güler'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve son 9 maçta 8. galibiyetini aldı.

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin bu yükselişi taraftarlar tarafından büyük beğeni toplarken, sarı - lacivertlilerin file bekçisi Altay Bayındır, karşılaşmaya kurtarışlarıyla damga vurdu.

SU ŞİŞESİ GÜNDEM OLDU
Maçın ardından sosyal medyaya düşen bir görüntü çok konuşuldu.

ŞİŞEDE PENALTI İSTATİSTİKLERİ
Altay Bayındır'ın olduğu iddia edilen su şişesinde Göztepeli oyuncuların penaltı istatistiğinin olması dikkat çekti. Genç eldivenin her maç öncesi olası penaltı atışları için şişeye yapıştırdığı taktik kağıdına bakarık rakip futbolcunun hangi köşeyi tercih edeceğini kestirmeye çalıştığı öğrenildi.

ELEŞTİREN DE VAR ÖVEN DE
Görüntüler ortaya çıktıktan sonra sosyal medyada kullanıcılar arasında tartışılmaya başladı. Kimi kullanıcılar Altay'ın maç öncesi rakibini çalışmasını ve bu taktiği kullanmasını överken bazı kullanıcılar da '3 futbolcunun hangi köşeyi tercih edeceğini ezberleye miyor mu?' diyerek eleştiride bulundu.

TARAFTARINDAN ALKIŞ ALDI
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Göztepe karşısındaki kurtarışlarıyla da dikkat çekti. Özellikle maçın ilk yarısında takımı 1-0 öndeyken çok kritik 2 kurtarışa imza atan Altay, taraftarından alkış aldı.

 

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