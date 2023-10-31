Altay Bayındır'a büyük şans, Onana yolcu kale ona emanet!

Geçen yıl başantrenör Rigobert Song ile yaşadığı anlaşmazlık yaşayan Manchester United kalecisi Andre Onana’nın bu yıl Kamerun Milli Takımı ile 13 Ocak’ta başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası’na gitmesi bekleniyor.

Onana’nın Kamerun'un finale kalması durumunda 4 Premier Lig maçını, 2 FA Cup beraberliğini ve potansiyel 1 Carabao Kupası yarı finalini kaçırabilir.

KALE ALTAY’A EMANET EDİLECEK

Bu dönemde kaleyi Fenerbahçe’den transfer edilen Altay Bayındır koruyacak.

Bu durum milli kaleci için bir sınav ve fırsat olacak. Altay iyi bir performans göstermesi halinde son dönemde eleştirilen Onana’dan formayı devamlı olarak alabilir.