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Spor Altay Bayındır, Onana'nın gözünü korkuttu!
Spor

Altay Bayındır, Onana'nın gözünü korkuttu!

Yeniakit Publisher
2023-11-15 22:14:00 -
Altay Bayındır, Onana'nın gözünü korkuttu!

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan ancak henüz forma şansı bulamayan Altay Bayındır için forma şansı doğdu.

Mirror'da yer alan habere göre, İngiliz devinin birinci kalecisi Andre Onana'nın Afrika Kupası'na gitmesi durumunda kaleyi Altay Bayındır'ın koruyacağı aktarıldı.

Altay, antrenörlerini etkiliyor!

Altay Bayındır'ın Manchester United'da henüz forma şansı bulamasa da kaleci antrenörlerinin milli file bekçisinin antrenmanlarda standartlarından oldukça etkilendiği kaydedildi.

Öte yandan takımın as kalecisi Onana'nın da yakın çevresine, Altay'ın birlikte çalıştığı en iyi yedek kaleci olduğunu söylediği öne sürüldü.

Zorlu rekabet başlıyor!
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Kamerunlu file bekçisinin, kendisinin yokluğunda Altay'ın kalede başarılı bir performans sergilemesi durumunda Afrika Kupası'nın dönüşünde kaleyi almak için zorlu bir rekabet içerisine gireceğini bildiği kaydedildi.

Onana rekabetten korktu!

Onana'nın bu nedenle Afrika Kupası için son kararını henüz vermediği aktarıldı. 27 yaşındaki file bekçisinin, Afrika Kupası'na gitmesi durumunda Manchester United'daki yerini kaybetme ihtimali nedeniyle kupa için kararını hala düşündüğü iddia edildi.

Kaleci olduğunu milli takıma gittiğinde anladı, geri dönüyor!

Andre Onana, 2022 Dünya Kupası'nda Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song ile yaşadığı tartışmanın ardından geçtiğimiz aralık ayında milli takımı bırakmıştı. 27 yaşındaki file bekçisi Eylül ayında ise milli takıma geri dönmüştü.

Kamerunlu kaleci turnuvaya katılması durumunda, Manchester United 6 maçta Andre Onana'sız sahaya çıkacak.

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