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Altay, Antalya kampını tamamladı

- Teknik direktör Özden Töraydın:"Kadromuzda herkesin hazır ve istekli olduğunu görmek sevindirici"

13 Ocak 2019 Pazar 11:47
Altay, Antalya kampını tamamladı


İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Özden Töraydın, kadrolarında yer alan bütün futbolcuların hazır ve istekli bulunmasının sevindirici olduğunu bildirdi.

Töraydın, yaptığı yazılı açıklamada, tamamladıkları Antalya kampında futbolcuların sergilediği performanstan mutlu olduğunu, aralarına yeni katılan oyuncuların takıma adaptasyonunun sağlanmasıyla hedefledikleri noktaya kısa sürede geleceklerini belirtti.

Kadrolarına yeni kattıkları isimlerin kampa katılmalarının kendileri için avantaj olduğunu bildiren Töraydın, şunları kaydetti:

"Oyuncularımızın hırsı ve performansı memnun edici. Altyapımızdan gelen gençlerimiz için de kamp süreci faydalı oldu. Şampiyonlukla kapattığımız son iki sezonda kadro derinliğimiz en büyük avantajımız olmuştu. Kadromuzda herkesin hazır ve istekli olduğunu görmek sevindirici. Ümraniyespor deplasmanıyla start alacak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."

İkinci devrenin ilk maçında 20 Ocak Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak Altay, çalışmalarına salı günü Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde başlayacak.

Altay'da, belinden sakatlığı bulunan Serkan Sözmen dışında eksik bulunmuyor.


- 105. yıla özel belgesel


Altay Kulübünün 105. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan belgeselin gösterimi 15 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek.

Altay'ın eski divan kurulu başkanlarından Kemal Zorlu, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Ocak 1914'te kurulan Altay'ın 105 yıllık tarihe dönemine tanıklık eden 39 kişinin röportajlarının yer aldığı 71 dakikalık belgesel filmin gösteriminin salı günü saat 19.14'te Kültürpark’taki İzmir Sanat Merkezi’nde yapılacağını belirtti.

"Benim üçüncü çocuğum Altay'dır" diyen babası Mazhar Zorlu'nun kendilerine bıraktığı en büyük mirasın Altay sevgisi olduğunu vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Yıllarca İzmir'in asırlık çınarına yönetici olarak hizmetlerde bulunduk. Artık bizim misyonumuzun Altay’ın büyüklüğünü gelecek nesillere anlatmak ve onlara yol göstermek olduğu düşüncesiyle bu filmi hazırladık. Umarım amacına ulaşır ve unutulmaz isimlerin röportajlarının yer aldığı film, kulüp için önemli bir belge olarak arşivlerde yerini alır. Bu filmi hazırlarken, atladığımız, ulaşamadığımız kişiler de oldu. Ancak sporcu ve yönetici olarak Altay tarihine geçen birçok isme ulaştık. Güzel bir eser oldu."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 11:47
  1. Altay
  2. Futbol
  3. Özden Töraydın
  4. Spor Toto 1. Lig

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