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Spor

Altay altyapısından 8 futbolcu A Takım'la çalışıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-15 09:10:03 -
Altay altyapısından 8 futbolcu A Takım'la çalışıyor

İZMR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da 8 altyapı futbolcusunun A Takım'la çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde devam eden Altay'da 17 ve 19 yaş altı takımlarında forma giyen Cenk Blom, Arda Gezer, Melih İşlek, Furkan Mehmet Doğan, Ali Kızılkuyu, Fatih Ergen, Tugay Gündem ve Alperen Kızkapan'ın teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenmanlarda yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, yaşanan salgın nedeniyle önümüzdeki dönemde takımların ekonomik sıkıntılar yaşayacağını, bu nedenle birçok takımın altyapısından oyuncu çıkarmak için çalışacağını belirtti.

Kendilerinin altyapı konusunda oldukça iyi bir kulüp olduklarını bildiren Bozok, şunları kaydetti:

"A Takım antrenmanlarına dahil ettiğimiz 8 oyuncudan en az 5-6 tanesinin gelecek yıl A Takım kadrosunda yer almasını bekliyoruz. Bir yandan Süper Lig için yarışımız sürüyor. Bir yandan da yeni yıldız oyuncularımızı takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Geçmişte olduğu gibi Altay önümüzdeki yıllarda da alt yapısından yetiştirdiği oyuncularla Türk futboluna damga vuracaktır. Alt yapı bizim geleceğimiz prensibiyle gençlere de yatırım yapmaya devam edeceğiz."

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