Altan Tan'dan Öcalan iddiası! 'PKK'ya silah bırakma çağrısı gelebilir'

Eski HDP Milletvekili Altan Tan TV5'te katıldığı programda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın “Kürt sorununda çözüm için hazırım" açıklamalarını değerlendirdi. Eski HDP'li vekil, Kürt meselesinde bir çözüme ulaşmak için "PKK taktik değil stratejik olarak silah bırakmalı" derken, Öcalan'ın son açıklaması sonrası yeni bir 'çözüm süreci'nin mümkün olabileceğine iddia etti.



Tan'ın açıklamaları şu şekilde;

"PKK taktik değil stratejik olarak silah bırakmalı"

PKK'nın Türkiye'de taktik olarak değil stratejik olarak sonsuza kadar silahları susturması lazım.

İmralı'dan 2013 konseptine dönme çağrısı gelebilir

Öcalan'ın seçimden üç-dört gün önce gönderdiği mektup ve ondan önceki avukat görüşmesinde de 'Türkiye'nin hassasiyetleri' dediği noktada o. Şimdi sanırım dün yapılan görüşmede de, daha açıklanmadı ama benim anladığım kadarıyla, önümüzdeki dönemde İmralı'dan PKK'ya silah bırakma, 2013 sürecine konseptine sürecine, geri dönme çağrısı gelecek diye tahmin ediyorum, bekliyorum.