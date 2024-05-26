Altan Tan’dan Akit TV’de açıklamalar!
Eski Milletvekili Altan Tan, “çözüm süreci”ne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
3 dönem Diyarbakır Milletvekilliği yapan Altan Tan, Akit TV’nin merakla beklenen programı Kırmızı Masa’ya konuk oldu. Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un sorularını cevaplayan Tan, “çözüm süreci”ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kamuoyunda yankılanmayan gerçekleri ilk kez Akit TV’de anlatan Altan Tan, HDP eski eş genel başkanı Sezai Temelli’nin Mesut Barzani’ye küfrettiğini, çözüm sürecinin nasıl son bulduğunu ve HDP’nin ihanetini anlattı.
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