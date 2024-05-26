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Siyaset Altan Tan’dan Akit TV’de açıklamalar!
Siyaset

Altan Tan’dan Akit TV’de açıklamalar!

Yeniakit Publisher
2024-05-26 11:44:00 -

Eski Milletvekili Altan Tan, “çözüm süreci”ne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

3 dönem Diyarbakır Milletvekilliği yapan Altan Tan, Akit TV’nin merakla beklenen programı Kırmızı Masa’ya konuk oldu. Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un sorularını cevaplayan Tan, “çözüm süreci”ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda yankılanmayan gerçekleri ilk kez Akit TV’de anlatan Altan Tan, HDP eski eş genel başkanı Sezai Temelli’nin Mesut Barzani’ye küfrettiğini, çözüm sürecinin nasıl son bulduğunu ve HDP’nin ihanetini anlattı.

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Yorumlar

Ömer

Türkiye o zaman tabir caizse direkten döndü . Eğer kabul etselerdi Türkiye’nin başı çok ağrıtacak , terörle mücadele sekteye uğrayacak güneydoğu işgale hazır hale gelecekti. Allah korudu . Erdoğan hatasını anladı çabuk döndü . Teröristin sözüne güven olmaz merhamet olmaz , kökü kazınmalıydı öyle de oldu .

Vahap Kalyoncu

Çoğunlukla söyledikleri doğru bazı söylemleri eksik ve asıl önemlisi özerklik meselesine bunlara nasıl güvenilir yoksa verirsin özerkliği biter iş ama bunlara nasıl güvenirsin.
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