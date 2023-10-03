ALS sorularını örgüt mensuplarına dağıtan FETÖ'cülere eş zamanlı operasyonlar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru verdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 4 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.
FETÖ ile mücadele her alanda hız kesmeden devam ediyor.
Bunun son örneği bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca duyuruldu.
Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, 2010 yılında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) nın sorularının örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru verdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 4 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.