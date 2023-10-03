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Gündem ALS sorularını örgüt mensuplarına dağıtan FETÖ'cülere eş zamanlı operasyonlar
Gündem

ALS sorularını örgüt mensuplarına dağıtan FETÖ'cülere eş zamanlı operasyonlar

Yeniakit Publisher
2023-10-03 09:01:00 -
ALS sorularını örgüt mensuplarına dağıtan FETÖ'cülere eş zamanlı operasyonlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru verdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 4 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

FETÖ ile mücadele her alanda hız kesmeden devam ediyor.

Bunun son örneği bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca duyuruldu.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, 2010 yılında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) nın sorularının örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru verdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 4 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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Yorumlar

mücadele etmek fetö daes pkk

adamlar bukelemun gibiler kılıktan kılığa giriyorlar sağcı oluyorlar solcu oluyorlar dinsiz oluyorlar dinci oluyorlar ama en korktukları beddua ne biliyormusunuz kim hakkımı yediyse zehir zıkkım olsun coluk cocuğundan cıksın (fetöclere duyurulur)savunma bakanı içişleri bakanı acımayın bunlara acıcıkca acınası hle geliriz tskler sayın bakanlarım

hata kimin dayı?

f. gülen eşşek, onu biliyoruz; o soruları ‘gel, al, çal’ diyen düzen ondan daha da eşşektir! unutmayalım pkk da, feto da devletin terkettiği, olmadığı alanlarda doğmuştur! onlar da bunu bilmeseydi hangi cesaretle çıkacaklardı ortaya?
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