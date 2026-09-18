Alport, GÜBRETAŞ'ın İskenderun Limanı'na yaklaşık 190 milyon dolarlık yatırım yapacak

Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.'nin (GÜBRETAŞ) İskenderun Sarıseki'de bulunan İskenderun Limanı'nın rehabilitasyonu, geliştirilmesi ve işletilmesine yönelik olarak Alport Liman İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşma imzalandı. Proje kapsamında Alport, limanda yaklaşık 190 milyon ABD doları tutarında yatırım yapacak; limanın mülkiyeti ise GÜBRETAŞ'ta kalmaya devam edecek.

İmza törenine Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım Kredi Holding İcra Kurulu Başkan Vekili Temel Tayyar Yeşil, GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur Özyiğit, GÜBRETAŞ Genel Müdürü Musa Goral ile Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Albayrak katıldı.

Uzun yıllardır faaliyet gösteren liman, 6 Şubat depremlerinden önce de altyapısının yaşı ile ekonomik ve teknik işletme ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle potansiyelinin altında bir kapasiteyle çalışıyordu. Depremlerin yol açtığı ilave hasar, modernizasyon ihtiyacını daha da artırdı.

Altyapı ve üstyapı yenilenecek, kapasite artırılacak

Yapılan açıklamaya göre limanın altyapı ve üstyapısı kapsamlı biçimde yenilenecek; operasyonel kapasitesi artırılarak modern, rekabetçi ve yüksek kapasiteli bir liman yapısına kavuşturulacak.

İşletmeci firmanın belirlenmesinde yatırımın büyüklüğünü karşılayabilecek finansal yeterliliğin yanı sıra liman işletmeciliği deneyimi, operasyonel kapasite ve teknik yetkinlik kriterleri birlikte değerlendirildi. Yurt içinde ve yurt dışında toplam 8 limanın işletilmesinden gelen tecrübeye sahip Alport'un bu ölçekteki yatırım ve dönüşüm projesini gerçekleştirebilecek finansal ve operasyonel kapasitesi de seçim sürecinde dikkate alındı.

Anlaşma kapsamında ayrıca GÜBRETAŞ'ın İskenderun'daki gübre faaliyetlerinde kullanılmak üzere 30 bin metrekarelik alanda yeni altyapı ve üstyapı yatırımları Alport tarafından gerçekleştirilecek. Yatırım süresince şirketin bölgedeki gübre üretim faaliyetleri kesintisiz devam edecek.

Sabit işletme ücreti artı ciro payı

İşletme modeli, GÜBRETAŞ'ın uzun vadeli ekonomik menfaatlerini gözeten sabit ve performansa bağlı bir gelir yapısı üzerine kuruldu. Şirket, 35 yıllık sözleşme süresince yıllık sabit işletme ücretinin yanı sıra limanın cirosundan da pay alacak. Limanın rehabilitasyonu, geliştirilmesi ve kapasite artışı için gerekli yatırım finansmanı Alport tarafından karşılanacak.

GÜBRETAŞ Genel Müdürü Musa Goral, anlaşmanın yalnızca bir işletme hakkı devri olmadığını, yaklaşık 190 milyon dolarlık yatırımın şirket kaynakları kullanılmadan işletmeci tarafından gerçekleştirileceğini belirtti. Goral, "Böylece önemli bir varlığımızı yenilerken kapasitesini ve uzun vadeli ekonomik değerini de artırıyoruz" dedi.

Gelir beklentisini de paylaşan Goral, "35 yıllık sözleşme döneminde yaklaşık 350 milyon dolarlık gelir öngörüyoruz. Dolayısıyla bu model; yatırım, kapasite artışı ve uzun vadeli gelir oluşturma hedeflerini birlikte karşılıyor" diye konuştu.

"Ülkemizin stratejik bölgelerinden biri"

Projenin tamamlanmasıyla limanın kapasitesinin ve operasyonel kabiliyetlerinin önemli ölçüde artırılması, bölgenin üretim, ticaret ve lojistik altyapısına daha güçlü katkı sağlaması hedefleniyor.

Yatırımın bölgesel önemine değinen Goral, "İskenderun; sanayi, tarım, dış ticaret ve lojistik açısından ülkemizin stratejik bölgelerinden biri. Bu yatırımla uzun yıllardır bölge ekonomisine hizmet eden limanımızı yeni bir döneme taşıyoruz. Hedefimiz, mevcut yatırım ihtiyacını ve deprem sonrası ortaya çıkan gereksinimleri birlikte karşılayarak İskenderun Limanı'nı modern ve yüksek kapasiteli bir altyapıya kavuşturmak" ifadelerini kullandı.