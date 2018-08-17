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Alpet bayrama hazır

Mücevherat, lojistik, finans, eğitim ve enerji sektörlerinde 23 marka ile faaliyet gösteren ve Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından olan Altınbaş Holding’in akaryakıt dağıtımı alanında hizmet sunan markası Altınbaş Petrol (Alpet), 9 günlük bayram tatilinde yollarda oluşacak yoğunluğa karşı tüm istasyonlarında tam kapasite hizmet sunacak.

17 Ağustos 2018 Cuma 09:30
Alpet bayrama hazır

Alpet CEO’su Ali Murat Yeşilyurt, “Bayram yolculukları ayrı bir keyiftir. Bu özel günlerde yollar bizleri sevdiklerimize, ailemize ya da ihtiyacını duyduğumuz bir tatile kavuşturur. Sizin yolunuz her nereye ise bayram tatilinde yolculuğunuza ortak olmaya hazırız. Her zaman olduğu gibi keyifli bir mola vermek istediğinizde Türkiye’nin dört bir yanındaki istasyonlarımızda akaryakıt ve market hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Alpet Ailesi olarak Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimizle kutluyoruz” dedi.

HEDEF 450 BAYİ

Türkiye’nin en yüksek depolama kapasitesine sahip akaryakıt dağıtım şirketlerinden biri olan Alpet, 450 bayiye ulaşma hedefi ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor ve Türkiye’deki ağını genişletmeyi sürdürüyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 09:30
  1. alpet
  2. Kurban bayramı

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