Spor Alperen'in "double double"ı Houston Rockets’a yetmedi
Spor

Alperen'in "double double"ı Houston Rockets'a yetmedi

Alperen'in "double double"ı Houston Rockets’a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı play-off ilk tur ikinci maçında deplasmanda Los Angeles Lakers'a 101-94 yenilerek seride 2-0 geriye düştü.

Houston Rockets, Alperen'in "double double"ına rağmen Lakers'a kaybetti. Milli oyuncu Alperen, 20 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve 2 blokla "double double" yapmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Lakers'ta LeBron James 28 sayı, 8 ribaunt, 7 asist kaydederken Marcus Smart, 25 sayı attı.

76ERS, CELTİCS KARŞISINDA SERİYİ EŞİTLEDİ

Philadelphia 76ers, deplasmanda Boston Celtics'i 111-97 yenerek Doğu Konferansı playoff serisini 1-1'e eşitledi.

76ers'ta VJ Edgecombe, 30 sayı ve 10 ribauntla oynarken Tyrese Maxey, 29 sayı kaydetti. Milli oyuncu Adem Bona ise galibiyete 3 ribaunt ve 1 blokla katkı verdi.

Celtics'te Jaylen Brown'ın 36 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

BLAZERS, SPURS KARŞISINDA 1-1 EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Portland Trail Blazers, deplasmanda San Antonio Spurs'u 106-103 yendi ve Batı Konferansı play-off ilk tur serisini 1-1'lik eşitliğe getirdi.

Blazers'ta Scoot Henderson, 31 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Spurs'ta Stephon Castle, 18 sayı atarken takımın genç yıldızı Victor Wembanyama, ikinci çeyrekte sakatlanarak oyuna devam edemedi.

 

NBA’de play-off maçları başladı! Alperen Şengünlü Rockets, Lakers'a kaybetti
NBA’de play-off maçları başladı! Alperen Şengünlü Rockets, Lakers'a kaybetti

Spor

NBA’de play-off maçları başladı! Alperen Şengünlü Rockets, Lakers'a kaybetti

