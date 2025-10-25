  • İSTANBUL
Alperen'in 17 sayısı Houston Rockets'a yetmedi
Spor

Alperen'in 17 sayısı Houston Rockets'a yetmedi

Seyfullah Maden
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Alperen'in 17 sayısı Houston Rockets'a yetmedi

NBA'de Houston Rockets, milli gururumuz Alperen Şengün'ün 17 sayı attığı maçta Detroit Pistons'a 115-111 kaybetti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 17 sayı attığı maçta Detroit Pistons'a 115-111 kaybetti.

NBA'de 12 maç yapıldı. Rockets, Toyota Center'da konuk ettiği Pistons'a dört sayı farkla yenildi. Ev sahibi ekipte Alperen Şengün, 17 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle oynarken Kevin Durant, 37 sayı kaydetti. Steven Adams, 11 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Jabari Smith, 11 sayı ve 6 ribauntluk performans gösterdi.

Pistons'ta ise Cade Cunningham 21 sayı, 9 asist, 7 ribaunt ve Ausar Thompson 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Duncan Robinson da 17 sayı attı. Detroit Pistons, bu sonuçla ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Houston Rockets ise ikinci maçından da mağlup ayrıldı.

