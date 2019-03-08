Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!

İslam’ın hakikatlerine dayanamayıp İmam Hatip’ten kaçarak karanlık sosyalist düşüncenin müptelası olan CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş, ittifak halinde oldukları Saadet Partisi’nin kanalı TV5’de eşcinsel sapkınları savunan sözlerinin ardından kovulan programın moderatörü Çağlar Cilara'ya sahip çıktı.

"Çocuğun günahı ne, ekmeğini kazanıyor"

Cilara’nın kovulmasıyla ilgili konuşan Taş, partisinin ittifak kurduğu Saadet’in kanalı TV5’e tepki göstererek "TV5'in yaptığı ayıp. Programı yayından kaldırabilirsin, gazetecinin işine neden son veriyorsun. Çocuğun günahı ne, ekmeğini kazanıyor. Bu anlaşılır bir şey değil." dedi.

Erbakan’ın kanalında LGBT propagandası yaptı!

Beyoğlu'nda LGBT meclisi kurmayı vaat eden CHP’nin adayı Alper Taş, Saadet Partisi'nin kanalı TV5'te Çağlar Cilara’nın sunduğu "Gündemdekiler" programına konuk olmuş ve programda LGBT'li eşcinsel sapkınlar hakkında skandal sözler sarf etmişti.

Taş "Biz LGBT konusunda onların kendi meclislerinde aldıkları kararları ve sorunlarının takipçisi olacağım. Biz LGBT için söylediklerimizin her zaman arkasındayız. Dün da böyle düşünüyorduk. Bugün de böyle düşünüyoruz. Biz onların insanca yaşamalarını sağlayacağız." derken programın sunucusu Cilara’nın onaylaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Alper Taş'ın infial uyandıran bu skandal sözlerinin ardından tepkilere daha fazla dayanamayan TV5 yönetimi açıklama yayınlayarak Çağlar Cilara’nın işine son verildiğini duyurmuştu.

(Alper Taş, Saadet Partisi'nin televizyon kanalı olan TV5'de eşcinselleri savundu)



PKK sevici Alper Taş!

Aslen Rizeli olan CHP Beyoğlu Belediye Başkanı Adayı Alper Taş, CHP'nin diğer birçok adayı gibi skandal açıklamaları ve teröre olan desteği ile bilinen bir isim olarak ön plana çıkıyor.

Daha önce sosyalist ÖDP'nin genel başkanı olan Alper Taş’ın teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın posterleri altında konuşma yaptığı görüntüler basına yansımıştı.

CHP, İP, HDP, ÖDP ve Saadet’in yer aldığı adı ‘Millet İttifakı’ aslı ‘Zillet İttifakı’ olan yapılanmayla birlikte PKK sevici Alper Taş, artık Meral Akşener’in seçim ofisinde, Saadet Partisi’nin kanalında boy göstermeye başladı.

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