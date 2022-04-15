  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Alpay Özalan’dan Meral Akşener’e sert tepki
Siyaset

Alpay Özalan’dan Meral Akşener’e sert tepki

CHP ve İYİ Parti'nin 6'lı masada yer almadığını ifade ettiği HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın " 7 parti birlikte hareket ediyoruz " ifadelerine yönelik AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 15:25:00 -
Alpay Özalan’dan Meral Akşener’e sert tepki

YENİ AKİT  ANKARA

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan CHP ve İYİ Parti'nin altılı masada yer almadığını ifade ettiği HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın, “ 7 parti birlikte hareket ediyoruz “ açıklamalarına tepki gösterdi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ‘7 parti birlikte hareket ediyoruz’ açıklamasında bulundu. Hani HDP'nin olduğu yerde olmayacaktınız? İttifakınız bir kez daha ifşa oldu. Milletin aklıyla alay etmeye utanmıyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay