Alpay Özalan’dan Meral Akşener’e sert tepki

YENİ AKİT ANKARA

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan CHP ve İYİ Parti'nin altılı masada yer almadığını ifade ettiği HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın, “ 7 parti birlikte hareket ediyoruz “ açıklamalarına tepki gösterdi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ‘7 parti birlikte hareket ediyoruz’ açıklamasında bulundu. Hani HDP'nin olduğu yerde olmayacaktınız? İttifakınız bir kez daha ifşa oldu. Milletin aklıyla alay etmeye utanmıyor musunuz?” ifadelerini kullandı.