  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Alpay Özalan’dan Meral Akşener’e bir ayar daha
Siyaset

Alpay Özalan’dan Meral Akşener’e bir ayar daha

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 16:36:00 -
Alpay Özalan’dan Meral Akşener’e bir ayar daha

 yeniakit  Ankara 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP’li Pervin Buldan’ın kendisine karşı kullandığı ifadeleri kulak ardı ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alması tepkilere neden oldu. Akşener’e AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

Özalan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Pervin Buldan Meral Akşener'e neler dedi, Meral Akşener ve İP'li vekiller ittifak bozulmasın diye ağızlarını açmadı. Şimdi de teröristlerin canına okuyan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya saldırıyorlar. Bölücülere susan, terörle mücadele edene nefret kusan yedek HDP bunlar” dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23