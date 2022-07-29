Alpay Özalan’dan Meral Akşener’e bir ayar daha

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP’li Pervin Buldan’ın kendisine karşı kullandığı ifadeleri kulak ardı ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alması tepkilere neden oldu. Akşener’e AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

Özalan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Pervin Buldan Meral Akşener'e neler dedi, Meral Akşener ve İP'li vekiller ittifak bozulmasın diye ağızlarını açmadı. Şimdi de teröristlerin canına okuyan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya saldırıyorlar. Bölücülere susan, terörle mücadele edene nefret kusan yedek HDP bunlar” dedi.