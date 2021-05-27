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Gündem Alpay Özalan: Yenilmeyi seviyorsun diye her gün seçim yapamayız
Gündem

Alpay Özalan: Yenilmeyi seviyorsun diye her gün seçim yapamayız

TBMM İdari Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrılarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 02:03:00 -
Alpay Özalan: Yenilmeyi seviyorsun diye her gün seçim yapamayız

 Yeni Akit  ANKARA

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ısrarla Cumhurbaşkanı adayı açıklamayıp, sürekli erken seçim çağrıları yapmasına, TBMM İdari Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “Yenilmiş de yenilmiş kifayetsiz pehlivan Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Er meydanına gel’ diyor utanmadan. Madem ersiniz, adayınız nerede? Sizinki sadece şer. ‘Yenilmeyi seviyorsunuz’ diye her gün seçim yapamayız. Seçim zamanında olacak. Hem 2023'e kadar ajans adayınıza ancak karar verir” şeklinde cevap verdi.

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