Alpay Göltekin neden vefat etti? Alpay Göltekin'in eşi, çocuğu, mesleği ve hayatı...
Alpay Göltekin kimdir? Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul, Aşkın Yolculuğu Yunus Emre ve Mehmetçik Kûtulamâre gibi akılda kalan dizi ve filmlerin müziklerini üreten Alpay Göltekin, 11 Mayıs günü hayatını kaybetti. Güzel işlere imza atmış bir kişinin ölüm haberini duyanlar, Alpay Göltekin'in kim olduğunu, eşini, mesleğini ve neden öldüğünü araştırmaya başladı. Özellikle Zeki Alasya'nın damadı olduğu öğrenilen ve Zeynep Alasya'nın eşi olan Göltekin'in bir çocuğuda bulunuyor. Peki ama Alpay Göltekin kimdir? Alpay Göltekin'in eşi ve çocuğu kimdir? Alpay Göltekin neden öldü? Alpay Göltekin'in mesleği nedir? İşte merak edilen o detaylar...
Alpay Göltekin'in ölüm haberini Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit'in başrol oynadığı Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acı haberi duyurdu.
Alpay Göltekin Kimdir?
Alpay Göltekin, 2 Nisan 1972 tarihinde doğdu. Uzun yıllar müzik ve sahne çalışmalarında bulundu. 2002 yılından itibaren 2 yıl boyunca Melih Kibar'ın müzikal asistanlığını yaptı. Bu süre zarfında Gülüm (Soundtrack) ve Saat Sabahın Dokuzu albümlerinin yapımında koordinatör ve yardımcı tonmayster olarak görev aldı. Çeşitli jingle çalışmalarına vokal yaptı. 2004 yılından itibaren, serbest çalışmaya başladı ve çeşitli prodüksiyon firmaları/ ajanslar için TV reklam, dizi ve radyo spot müzikleri hazırladı. 2006 yılında Alp Yenier ile birlikte REC Müzik Prodüksiyon'u kurdu. Çalışmalarına 2010 yılına kadar birlikte devam ettiler. Daha sonra müzisyen eşi Zeynep Alasya ile ortaklığı devam etti. Günümüze kadar birçok film, dizi ve reklam müziklerine birlikte imza attılar.
Eşi: Zeynep Alasya
Çocuğu: Ali Göltekin
Doğum tarihi: 2 Nisan 1972