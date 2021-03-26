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Biyografi Alpaslan Çakar kimdir? Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar kim?
Biyografi

Alpaslan Çakar kimdir? Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar kim?

Kamu Bankaları Genel Kurulu tamamlandı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın yerine Alpaslan Çakar getirildi. Peki, Alpaslan Çakar? Alpaslan Çakar mesleği | Alpaslan Çakar nereli kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-03-26 12:19:00 -
Alpaslan Çakar kimdir? Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar kim?

Ziraat Bankası Genel Müdürü görevine Alpaslan Çakar getirildi. Pek çok kişi bu sebeple Alpaslan Çakar’ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Alpaslan Çakar kim?

Alpaslan Çakar kimdir? Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar kim?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında Banka Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlayıp, Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, 2005 yılında Bölge Baş Müdürlüğü görevine atandı. Ağustos 2007 yılında Daire Başkanı olan Çakar, sırasıyla Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Ocak 2016 Temmuz 2017 tarihleri arasında Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çakar, Temmuz 2017 Haziran 2018 tarihleri arasında Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Haziran 2018'den itibaren Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

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