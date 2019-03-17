Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, Mansur Yavaş'a oy istedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, bir internet haber sitesi tarafından düzenlenen yemeğe katıldı.

MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, adı skandallarla anılan CHP'li Mansur Yavaş'a desteklerini göstermek için yemeğe katıldığını bildirdi. Türkeş, "Mansur Bey bize babam Alpaslan Türkeş'in emaneti. Kendisini çok eskiden beri tanıyoruz. Kendisi hiç çizgisinden sapmamış bir ülkücü. Ben de Alparslan Türkeş adına, kendisine vefa gösterme adına buradayım. Alparslan Türkeş'in adını yasaklayanlara inat, kendisinin yanındayız" diye konuştu.