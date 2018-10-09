Alparslan Kuytul'un eşi gözaltına alındı! Sebebi ise...

Alparslan Kuytul için görüş günü olması sebebiyle bugün Bolu'da bulunan Semra Kuytul şok yaşadı. Kocasıyla görüşten çıkan Semra Kuytul gözaltına alındı.

Semra Kuytul ile birlikte Alparslan Kuytul'un yeğenlerinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Toplamda 14 kişinin gözaltına alınmasının sebebinin boyunlarına taktıkları atkı olduğu söyleniyor. Gözaltındakilerin 4'ünün kadın olduğu öğrenildi.

14 kişinin boyunlarındaki "Alparslan Hocam'a Özgürlük" yazılı atkı sebebiyle gözaltına alındıkları öğrenildi. Atkılar "suçu ve suçluyu övmek"olarak nitelendi.

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, 242 gündür Bolu'daki cezaevindehapis yatıyor.