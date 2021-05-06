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Alparslan Kuytulcular fitneye devam ediyor Sırada Adana Emniyet Müdürü mü var?

Alparslan Kuytul ve ekibinin itikaf ibadeti üzerinden başlattığı fitne girişimi, Emniyet Müdürlerini hedef almaya yöneldi. Daha önce fitne, fesatla hedef aldıkları Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’in ardından şimdi de sosyal medyadan Adana Emniyet Müdürünü hedef aldılar.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 15:03:00 -

 YENİ AKİT / ANKARA 

FETÖ vari söylem ve eylemleriyle adından söz ettiren Furkan Vakfı’nın kurucusu Alparslan Kuytul’un talimatıyla camileri işgale kalkışan grupların “itikaf” bahaneli provokasyonu, ilahiyatçıların ve kamuoyunun büyük tepkisini çekerken, Kuytul ve Furkan Vakfı üyeleri fitne saçmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasaklarını hiçe sayarak grubuyla birlikte yürüyüş gerçekleştirmeye çalışan Alparslan Kuytul, Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştı. Şimdi sosyal medyada bir araya gelen Furkan Vakfı üyeleri Adana Emniyet Müdürünü hedef alarak istifa çağrıları yapmak için anlarda ‘nöbet’ adı altında kalabalıklar oluşturuyor.

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