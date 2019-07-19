Alparslan Kuytul hakkında yeni iddianame!

Alparslan Kuytul hakkında terör mahkemesine dahil edilen yeni iddianameyi, Kuytul'un avukatı Adem Tural sosyal medya hesabından paylaştı.

Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul hakkında 'FETÖ’ye yardım etmek ve PKK propagandası yapmak iddialarıyla yeni bir iddianame hazırlandı ve 11 ACM’de tutuksuz yargılandığı diğer dosya ile birleştirme kararı verildi.

İddiaları kabul etmemişti

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan Alparslan Kuytul ise FETÖ/PDY ve PKK terör örgütü lehine hiçbir konuşma yapmadığını iddia etmişti.